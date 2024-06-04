ТАСС: СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку в отношении лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича после его беседы с телефонным пранкером, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Макаревича, по словам собеседника агентства, проверяют на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Поводом для проверки, заявил источник ТАСС, стал телефонный разговор музыканта с пранкером, выдававшим себя за президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора, пишет госагентство, Макаревич заявил, что «поддерживает украинскую сторону конфликта и негативно относится к ».

Донос на Макаревича в Генпрокуратуру и СК написал исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко. Он сообщил ТАСС, что проверка пока не завершена, выразив надежду на то, что по ее итогам «будет принято процессуальное решение».

Андрей Макаревич в сентябре 2022 года был объявлен в России «иностранным агентом». Главное управление по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»), потребовавшее внести музыканта в реестр, заявило, что он «систематически распространял негативные мнения» о решениях руководства РФ, обвинял их в совершении военных преступлений, а также «отождествлял Российскую Федерацию и нацистскую Германию». На Макаревича дважды наложили штраф за «невыполнение обязанностей иностранного агента», теперь ему грозит уголовное дело.

Статья 280 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, если «деяние, совершенно с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета».

ранее писали доносы на рэпера Моргенштерна, усомнившегося в необходимости «тратить миллионы» на празднование Дня Победы. СК начал проверку, Моргенштерн покинул Россию. Также по доносу руководителей этой организации было заведено дело на председателя «Мемориала» Олега Орлова, написавшего антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским. Орлова приговорили к двум с половиной годам колонии.

После начала войны прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус начали звонить российским деятелям культуры, выступившим против войны, вынуждая их делать резонансные заявления. После публикаций «пранков» на артистов и писателей нередко пишут доносы, а затем заводят уголовные дела. Так разговор с «пранкерами» стал поводом для преследования писателей Бориса Акунина, Дмитрия Быкова и Людмилы Улицкой.

Как преследуют писателей в России

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая

Как преследуют писателей в России

В России снова преследуют самых известных писателей. На них заводят дела, их книги снимают с продажи, у них даже пытаются украсть их творчество Эти авторы — Борис Акунин, Владимир Сорокин, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая