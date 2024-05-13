Андрея Макаревича во второй раз оштрафовали по закону об «иноагентах»

Таганский районный суд Москвы оштрафовал музыканта Андрея Макаревича по протоколу о нарушении правил деятельности «иностранного агента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Макаревича оштрафовали на 30 тысяч рублей. По данным ТАСС, поводом для составления протокола послужили несколько постов музыканта во «ВКонтакте», в которых не было маркировки «иноагента».

При этом адвокат музыканта Александр Альдаев в суде настаивал, что страница во «ВКонтакте», из-за которой на музыканта составили протокол, ему не принадлежит. Представитель Роскомнадзора в ответ заявил, что «данная страница, вероятнее всего, принадлежит Макаревичу», поскольку она была верифицирована «надлежащим образом», а также содержит ссылки на другие аккаунты музыканта в соцсетях. Помимо этого, представитель ведомства отметил, что некоторые посты на этой странице размещались с соответствующей маркировкой.

Это уже второй штраф для Макаревича по этой статье. Летом 2023 года его оштрафовали на 35 тысяч рублей из-за постов в телеграм-канале. Музыкант пытался оспорить штраф, однако в апреле решение Симоновского районного суда утвердил Мосгорсуд.

После двух административных штрафов, вступивших в силу в течение года, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении порядка деятельности «иноагента».

Минюст объявил Андрея Макаревича «иностранным агентом» в сентябре 2022 года. После этого музыкант, а также комик Михаил Шац и политолог Валерий Соловей, подали в суд на ведомство. Из судебных материалов стало известно, что Макаревича включили в реестр «иноагентов» по обращению Главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»). В ведомстве, среди прочего, утверждали, что музыкант «систематически распространял негативные мнения» о решениях руководства РФ, обвинял их в совершении военных преступлений, а также «отождествлял Российскую Федерацию и нацистскую Германию». Суд тогда встал на сторону Минюста, решив, что Макаревич «намеренно воздействовал на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике РФ».