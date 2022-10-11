Андрей Макаревич, Михаил Шац и Валерий Соловей подали в суд на Минюст РФ, объявивший их «иноагентами»

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Музыкант Андрей Макаревич, комик Михаил Шац и политолог Валерий Соловей подали в суд на Минюст РФ. Они оспаривают включение в список «иностранных агентов». О подаче иска сообщил глава «Агоры» Павел Чиков, не уточнив, в какой суд он направлен.

Истцы, написал Чиков в телеграме, настаивают на том, что нет никаких законных оснований для объявления их «иноагентами», и указывают, что решение Минюста ущемляет их права и свободы и противоречит Конституции РФ.

Интересы всех троих истцов представляет адвокат Александр Передрук, сообщил Чиков, не уточнив, назначена ли уже дата начала рассмотрения иска.

Андрей Макаревич был внесен Минюстом РФ в список физических лиц — «иностранных агентов» в сентябре 2022 года. Этот список ведется с апреля 2022 года и в нем на момент написания новости было 32 фамилии. Причиной внесения Макаревича в список указано финансирование со стороны Украины.

Михаил Шац и Валерий Соловей в сентябре 2022 года включены Минюстом в список «СМИ — иностранных агентов», куда также вносятся и физические лица. Этот список ведется с 2017 года. В этом реестре не указывается причина, по которой Минюст решил внести в него того или иного человека или организацию.

Макаревич и Шац после начала российского вторжения в Украину публично выступали против войны. Шац вместе с другими комиками подписал антивоенное письмо. Соловей еще до начала войны резко критиковал российское руководство, в середине февраля он стал фигурантом дела об экстремизме.

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