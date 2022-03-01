Российские комики, подписавшие антивоенное письмо, рассказали об угрозах. Им посоветовали «щемиться»

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Комику Денису Чужому поступил телефонный звонок с угрозами из-за его критики вторжения России в Украину. Об этом Чужой рассказал в твиттере.

«Представились сотрудниками [ЧВК] „Вагнера“ и угрожали „дать *** за высказывания по войне на Украине“», — рассказал Чужой. Он также опубликовал аудиозапись с фрагментом разговора, в которой ему говорят, что за его голову «назначена награда», и советуют .

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Позднее Чужой выложил еще одну аудиозапись, также с угрозами. По его словам, это фрагмент второго поступившего ему звонка.

Комик Михаил Шац рассказал в сторис в инстаграме, что ему позвонили с такими же угрозами, как и Чужому. «Записать не успел. Но все запомнил. Сказали щемиться. Слово-то какое», — написал Шац.

Комик Данила Поперечный заявил, что ему «тоже позванивают», не уточнив подробности.

Несколько дней назад российские комики выпустили открытое письмо против войны России с Украиной. Его подписали несколько сотен человек, в том числе Денис Чужой и Михаил Шац.

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