Минюст РФ объявил «иностранными агентами» Андрея Макаревича, Катерину Гордееву, Михаила Шаца и Дмитрия Гордона

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Минюст РФ внес в реестр СМИ — «иностранных агентов» телеведущего Михаила Шаца, а в список физических лиц — «иноагентов» — музыканта Андрея Макаревича, журналистов Дмитрия Гордона и Катерину Гордееву.

Кроме того, в список СМИ-«иноагентов» попали главный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов, блогер Кирилл Федоров, журналист Сергей Лойко, бывший муниципальный депутат Юлия Галямина и политолог Сергей Медведев, а также ООО «Новости» (юрлицо телекомпании ТВК).

В реестр физических лиц — «иностранных агентов» также включили соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина. Все они, как утверждает ведомство, получают финансирование из Украины и занимаются политической деятельностью.

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