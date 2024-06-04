Россия уничтожила в Украине 210 тысяч домов Это как если бы весь Манхэттен уничтожили четыре раза. Исследование The New York Times

Вид на разрушенный Бахмут с высоты птичьего полета, 27 сентября 2023 года Libkos / Getty Images

Газета The New York Times опубликовала большое исследование, в котором оценила масштаб разрушений в Украине с начала российского вторжения.

Вместе с учеными журналисты проанализировали спутниковые снимки каждого здания на территории страны, которое было повреждено или разрушено за последние два года. «Это первая всесторонняя картина того, где велась война в Украине, и совокупности разрушений», — утверждается в материале.

Согласно подсчетам авторов исследования, в период с февраля 2022 по декабрь 2023 года в Украине были уничтожены около 210 тысяч зданий, в основном находившихся вдоль линии фронта протяженностью почти 1300 километров.

Это больше, чем если бы весь Манхэттен четыре раза стерли с лица земли, сравнивает газета. «Местами Украина выглядит как Дрезден или Лондон после Второй мировой войны или сектор Газа после полугода бомбардировок», — пишет NYT.

Журналисты работали вместе с двумя ведущими учеными в области дистанционного зондирования — Кори Шером из аспирантуры Городского университета Нью-Йорка и Джеймоном Ван Дер Хуком из Университета штата Орегон. Авторы исследования анализировали структурные изменения на снимках, сделанных радиолокационными спутниками в период от начала полномасштабной войны до декабря 2023 года. Снимки отбирались из открытых источников — программы Sentinel-1 Европейского космического агентства, чьи спутники фиксируют состояние земного поверхности каждые 12 дней. В общей сложности исследователи собрали около 50 терабайт изображений. Для выборочной проверки данных журналисты использовали спутниковые снимки высокого разрешения от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. Для оценки разрушений изображения сравнивались с данными по более чем 17 миллионам контуров зданий из проектов OpenStreetMap и Microsoft Global ML Building Footprints. Из анализа исключены аннексированные Крым и Севастополь, а также области Украины к западу от Винницы, где точные данные были недоступны.

Больше всего от разрушений пострадал Мариуполь — город в Донецкой области, который российская армия осаждала всю весну 2022 года и фактически полностью уничтожила. Теперь он аннексирован российскими властями и спешно застраивается заново, чтобы скрыть следы военных преступлений.

Харьков, второй по величине город Украины, также сильно разрушен — он до сих пор находится под ежедневными ракетными и артиллерийскими обстрелами РФ.

Другие города, полностью или значительно разрушенные российскими войсками — Марьинка, Рубежное, Бахмут, Ирпень, Запорожье, Орехов, Херсон, Новая Каховка, Алешки, порты Рени и Измаил. От ракетных ударов значительно пострадали и крупнейшие города Украины — Киев, Днепр, Одесса, Чернигов.

Разрушены более 900 школ, больниц и церквей. Они находятся под защитой Женевских конвенций. По подсчетам NYT, в Украине уничтожены как минимум 106 больниц и клиник (в том числе 18 в Мариуполе), 109 религиозных объектов (церкви, храмы, мечети, монастыри), 708 учебных заведений (школы, колледжи и университеты).

Эти оценки, предупреждает газета, намеренно консервативные. Истинный масштаб разрушений, вероятно, еще больше и продолжает расти. В мае 2024 года российские войска начали новое наступление в Харьковской области, применяя массированные бомбардировки в городах на линии фронта.

ВСУ также нанесли серьезный ущерб, атакуя российские позиции в оккупированных Крыму и Донецке, оговаривается издание. «И хотя не всегда возможно определить, какая сторона несет ответственность, разрушения, зафиксированные на контролируемых Россией территориях, меркнут по сравнению с тем, что наблюдается на украинской стороне», — пишут журналисты.

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