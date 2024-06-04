Суд в Курске национализировал активы производителя «Хортицы»

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов алкогольного холдинга Global Spirits (бренды водки «Хортица», «Мороша» и «Первак»), принадлежащего украинскому бизнесмену Евгению Черняку. Об этом сообщает пресс-служба судов Курской области.

Иск рассматривался в закрытом режиме. Ответчиками по нему значились четыре организации — ООО «Русский север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К», компания Brand Group Corporation Limited — и четыре физических лица — основатель Global Spirits Евгений Черняк, а также , и .

Прокуратура требовала признать их деятельность экстремистской и запретить на территории РФ. По мнению ведомства, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине, в апреле 2022 года, компании после фиктивных сделок по заниженной стоимости перешли к доверенным лицам Евгения Черняка для «сохранения финансовых потоков». В заявлении прокуратуры Евгений Черняк назывался крупным спонсором Вооруженных сил Украины.

Заинтересованными лицами по иску выступили АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень».

Холдинг Global Spirits — один из крупнейших в мире производителей алкоголя. Среди наиболее известных брендов холдинга — «Хортица», «Мороша», «Первак», «Шустов».

Следственный комитет России в июле 2023 года возбудил в отношении Евгения Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за того, что он жертвовал деньги на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск. Росфинмониторинг внес Черняка в свой список террористов и экстремистов.

Служба безопасности Украины в декабре 2023 года объявила, что подозревает Евгения Черняка в финансировании вооруженной агрессии России из-за того, что компании Черняка продолжали вести бизнес в РФ.