В Украине владельца бренда «Хортица» Евгения Черняка обвинили в финансировании российской агрессии. В России он объявлен в розыск за поддержку ВСУ

СБУ официально владельцу алкогольного холдинга «Global Spirits» Евгению Черняку в финансировании вооруженной агрессии России.

По версии следствия, компании Черняка продолжали вести бизнес в РФ даже после начала полномасштабной войны. Как утверждает СБУ, в течение 2022 года они перечислили в российский бюджет сумму, эквивалентную шести миллиардам гривен.

Сейчас решается вопрос об аресте имущества Черняка и его компаний.

Сам бизнесмен, живущий за пределами Украины, заявил, что против «Global Spirits» в России с 2014 года введены санкции, поэтому «иметь там какие-либо активы компания не могла». Он заявил, что предприятия, фигурирующие в документах, принадлежат не ему — и находятся не в России, а в других странах бывшего СССР.

Холдинг «Global Spirits», согласно сайту компании, является одним из крупнейших в мире производителей алкоголя. Среди наиболее известных брендов холдинга — «Хортица», «Мороша», «Первак».

В начале июля 2023 года Следственный комитет России возбудил в отношении Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма из-за того, что он жертвовал деньги на нужды ВСУ. Бизнесмена объявили в розыск. Росфинмониторинг внес Черняка в свой список террористов и экстремистов.