Владельца бренда «Хортица» Евгения Черняка внесли в список террористов и экстремистов в России. Ранее СК обвинил бизнесмена в финансировании ВСУ

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов украинского бизнесмена Евгения Черняка — основателя холдинга Global Spirits, владеющего, в числе прочего, брендом «Хортица».

В начале июля Следственный комитет России возбудил в отношении Черняка уголовное дело по статье о финансировании терроризма. По версии следствия, бизнесмен в период с февраля по апрель 2022 года вступил в преступный сговор, организовав перевод более 500 миллионов рублей ВСУ и «иным украинским вооруженным формированиям» для «осуществления террористической деятельности на территории России».

Кроме того, в СК заявили, что в июне 2023 года Черняк приобрел и передал военнослужащим ВСУ «товары, предназначенные для ведения боевых действий», стоимостью свыше 90 миллионов рублей.

Тогда же российские правоохранительные органы объявили бизнесмена в розыск.

Холдинг Global Spirits, согласно сайту компании, является одним из крупнейших в мире производителей алкоголя. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину холдинг объявил об отзыве лицензий на производство и распространении своей продукции на рынках России и Беларуси.

В России водку брендов, принадлежащих Global Spirits («Хортица», «Мороша», «Первак»), производили на заводах «Русский север» и «Родник и К». В мае 2022 года они, как утверждал «Коммерсант», сменили собственника. Ранее участники рынка связывали оба завода непосредственно с Черняком, однако он отрицал, что владеет какими-либо активами в России. Принадлежность к холдингу также отрицали в «Русском севере».

В июле Замоскворецкий суд Москвы арестовал владельца ликеро-водочных заводов «Родник и К» и «Русский север» Александра Беспалова, а гендиректору «Родник и К» Андрею Лазутину избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Беспалова подозревают в даче взятки, совершенной группой лиц, а Лазутина в даче взятки в крупном размере.