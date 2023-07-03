Следственный комитет РФ объявил в розыск украинского бизнесмена Евгения Черняка — основателя холдинга Global Spirits, выпускающего, в числе прочего, водку «Хортица».

В сообщении в телеграм-канале СК говорится, что Черняка обвиняют по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). По версии следствия, украинский бизнесмен и иные лица в период с февраля по апрель 2022 года «вступили в преступный сговор» и организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 миллионов рублей. Эти средства, по версии СК, предназначались «для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации».

Кроме того, говорится в сообщении, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВСУ «товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 миллионов рублей».

В ходе расследования уголовного дела, заявил СК, проведено более 10 обысков на территории города Москвы, Московской области и других регионов. Задержаны двое доверенных лиц Черняка, одному из них предъявлено обвинение в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), другому — в посредничестве при даче взятки (пп «а,б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

На доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк, планируется наложить арест.

Обновление: «Что-то страшное происходит. Более шести тысяч подписчиков за три часа», — написал Черняк в фейсбуке после того, как СК РФ объявил его в розыск.

Global Spirits, сообщается на сайте компании, один из крупнейших в мире производителей алкоголя. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Global Spirits объявил об отзыве лицензий на производство и распространении своей продукции на рынках России и Беларуси. Холдинг также напомнил, что еще в 2014 году Роспотребнадзор запретил под предлогом нарушения норм ввоз на территорию РФ продукции нескольких его брендов.

До начала войны с Global Spirits связывали российские ликеро-водочные заводы «Русский Север» и «Родник и К». В мае 2022 года «Коммерсант» писал, что у заводов «Русский Север» и «Родник и К» сменился владелец, но собеседники издания считали, что они по-прежнему могут быть связаны с Черняком, хотя руководство предприятий это отрицало.

По информации телеграм-канала 112, «доверенные лица», о задержании которых объявил СК, это владельцы ликеро-водочных заводов «Русский Север» и «Родник и К» Александр Беспалов и Андрей Лазутин.