Financial Times: западные страны в поисках ответа на серию российских диверсий обращаются к тактике борьбы с КГБ

Власти европейских стран ищут способы ответа на серию диверсий, в причастности к которым подозревают Россию. Для этого чиновники обращаются к тактике, принятой во времена «активных мероприятий» советских спецслужб, а одним из эффективных ответов считают ограничение на передвижение российских дипломатов, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Западные чиновники считают Россию причастной к серии диверсий, к числу которых они относят поджоги военных баз и гражданской инфраструктуры по всей Европе. Их цель, по мнению собеседников FT из европейских служб безопасности, состоит в том, чтобы способствовать разобщению союзников Украины, сорвать военные поставки Киеву и проверить решимость Запада.

Однако Москва «освоила гибридную войну, заметая следы» при планировании поджогов и других диверсий в «серой зоне» в Европе, пишет FT. Собеседники издания сравнивают российскую диверсионную кампанию с «активными мероприятиями», проводившимися советскими спецслужбами с 1920-х годов. По их мнению, оптимальная тактика борьбы с подобными угрозами с тех пор не изменилась и включает три этапа. Первые два — признать, что нападения происходят, и предупредить о них, а также повысить национальную устойчивость путем укрепления критически важной инфраструктуры, повышения медиаграмотности и других мер.

Третий этап, как пишет FT, требует реакции, которая включала бы «убедительное возмездие», но без «неэтичных или незаконных средств, подобных тем, которые использует Россия». В качестве одной из таких мер министр иностранных дел Чехии Ян Липавский предложил ограничение передвижения российских дипломатов, чтобы они не могли выезжать за пределы страны, в которой аккредитованы.

Более агрессивный ответ, как пишет FT, может включать информационную кампанию «око за око» внутри России, которая покажет россиянам цену войны в Украине, напоминая о большом количестве погибших.

Однако главной проблемой, по словам западных чиновников, остается то, что атаки России в «серой зоне» непредсказуемы, имеют множество форм и асимметричны — а ответные меры могут привести к эскалации конфронтации.

В мае газета The Wall Street Journal писала, что власти европейских стран все чаще подозревают Россию в причастности к диверсиям на объектах критической инфраструктуры и видят «российский след» в актах саботажа, но не могут найти убедительных доказательств, чтобы напрямую обвинить Кремль. В качестве примеров диверсий издание приводило повреждение подводного газопровода Balticconnector в Балтийском море осенью 2023 года и четырехчасовая остановка железных дорог в Германии после повреждения двух кабелей.

Одной из стран, наиболее сильно страдающей от такого рода атак, западные издания называют Польшу. За последний месяц там были задержаны более 10 человек, которых обвиняют в причастности к диверсиям по заказу российских спецслужб — например, к попытке поджога завода по производству красок во Вроцлаве. В апреле в Польше был задержан гражданин страны, который, по данным украинских спецслужб, по заданию российской разведки должен был собрать информации о безопасности приграничного аэропорта Жешув-Ясенка.

27 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о вводе ограничения на передвижения российских дипломатов по стране. По его словам, дипломаты смогут перемещаться только пределах Мазовецкого воеводства, а сотрудники российских консульских учреждений — только по регионам, к которым они привязаны. В МИД России заявили, что изучат решение и примут ответные меры.

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств