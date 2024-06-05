«Состояние пленных вызывает ужас и ассоциации с нацистскими концлагерями». Проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет Восемьсот тридцать второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Из Украины перестали выпускать военнообязанных с ВНЖ в других странах и двойным гражданством.
- Financial Times: западные страны в поисках ответа на серию российских диверсий обращаются к тактике борьбы с КГБ.
- Илью Яшина не выпустили из штрафного изолятора. Ему дали еще 12 суток ШИЗО за то, что он снял тюремную робу, чтобы переодеться.
- СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича по статье о призывах к экстремизму, утверждает источник ТАСС.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены восемь человек, включая младенца.
- Суд в Курске национализировал активы холдинга Global Spirits, принадлежащего украинскому бизнесмену Евгению Черняку.
Кадры дня. Украинец после российского плена
Россия и Украина в конце мая провели первый с февраля обмен пленными. В Украину вернулись 75 человек, в том числе Роман Горилык. Фото изможденного Романа 4 июня опубликовал украинский проект «Хочу жить». Горилык, сообщили в «Хочу жить», был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и еще 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев российские военные взяли в плен в марте 2022 года.
За время плена ни Горилыка, ни других возвращенных в рамках обмена украинцев ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста, заявили в «Хочу жить», подчеркнув, что «это сознательная и целенаправленная политика российской власти». «Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными», — говорится в распространенном проектом заявлении.
«Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти», — заявили в «Хочу жить».
Солдаты ВСУ на передовой в Донецкой области
Лиман — небольшой населенный пункт в Донецкой области недалеко от административной границы Луганской области. В конце мая 2022 года российские войска захватили село, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить его. Российские войска постоянно обстреливают Лиман. 1 июня в городе были ранены пять человек, включая 14-летнего подростка. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин объявил, что из Лимана эвакуируют детей, так как «ситуация с безопасностью в регионе за последнюю неделю значительно ухудшилась». В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 5 июня, говорится, что на лиманском направлении за прошедшие сутки украинским военным удалось отбить одну атаку противника, «боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются».
Раздача гуманитарной помощи в Харьковской области
Войска РФ пытаются наступать в приграничных районах Харьковской области. Жители населенных пунктов, возле которых идут бои или к которым приближаются российские войска, нуждаются в поддержке. Им на помощь, в числе прочих, приходят волонтеры и благотворительные организации, среди которых «Мальтийская служба помощи».
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.