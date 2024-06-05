«Состояние пленных вызывает ужас и ассоциации с нацистскими концлагерями». Проект «Хочу жить» опубликовал фото украинца, который провел в плену больше двух лет Восемьсот тридцать второй день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Из Украины перестали выпускать военнообязанных с ВНЖ в других странах и двойным гражданством.

Financial Times: западные страны в поисках ответа на серию российских диверсий обращаются к тактике борьбы с КГБ.

Илью Яшина не выпустили из штрафного изолятора. Ему дали еще 12 суток ШИЗО за то, что он снял тюремную робу, чтобы переодеться.

СК начал доследственную проверку Андрея Макаревича по статье о призывах к экстремизму, утверждает источник ТАСС.

Российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Ранены восемь человек, включая младенца.

Суд в Курске национализировал активы холдинга Global Spirits, принадлежащего украинскому бизнесмену Евгению Черняку.

Кадры дня. Украинец после российского плена

Россия и Украина в конце мая провели первый с февраля обмен пленными. В Украину вернулись 75 человек, в том числе Роман Горилык. Фото изможденного Романа 4 июня опубликовал украинский . Горилык, сообщили в «Хочу жить», был старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и еще 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев российские военные взяли в плен в марте 2022 года.

За время плена ни Горилыка, ни других возвращенных в рамках обмена украинцев ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста, заявили в «Хочу жить», подчеркнув, что «это сознательная и целенаправленная политика российской власти». «Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными», — говорится в распространенном проектом заявлении.

«Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества — нацистскими концентрационными лагерями смерти», — заявили в «Хочу жить».

Проект «Хочу жить» Проект «Хочу жить»

Солдаты ВСУ на передовой в Донецкой области

Лиман — небольшой населенный пункт в Донецкой области недалеко от административной границы Луганской области. В конце мая 2022 года российские войска захватили село, но в октябре того же года ВСУ удалось освободить его. Российские войска постоянно обстреливают Лиман. 1 июня в городе были ранены пять человек, включая 14-летнего подростка. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин объявил, что из Лимана эвакуируют детей, так как «ситуация с безопасностью в регионе за последнюю неделю значительно ухудшилась». В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 5 июня, говорится, что на лиманском направлении за прошедшие сутки украинским военным удалось отбить одну атаку противника, «боевые действия в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются».

Бойцы ВСУ едут на линию фронта на лиманском направлении Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Украинские артиллеристы под Лиманом Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

152-мм гаубица «Мста-Б» украинских войск. Орудие было разработано в СССР. Сейчас его используют как украинские, так и российские военные Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Боец ВСУ готовит боеприпасы на линии фронта под Лиманом Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Раздача гуманитарной помощи в Харьковской области

Войска РФ пытаются наступать в приграничных районах Харьковской области. Жители населенных пунктов, возле которых идут бои или к которым приближаются российские войска, нуждаются в поддержке. Им на помощь, в числе прочих, приходят волонтеры и благотворительные организации, среди которых «Мальтийская служба помощи».

Волонтеры благотворительного фонда «Харьков с тобой» привезли в село Катериновка в Харьковской области наборы личной гигиены и бытовой химии от «Мальтийской службы помощи» Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Средства личной гигиены, бытовая химия, детские подгузники, гигиенические пеленки и подгузники для взрослых — все наборы делятся на семейные, детские, для людей с инвалидностью и пожилых людей, пишет харьковское издание «Думка» Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

«Мальтийская служба помощи», которая работает в Украине уже 33 года, планирует раздать более 55 тысяч наборов личной гигиены в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

До начала полномасштабного вторжения войск РФ в Катериновке жили около 800 человек. Из-за войны многие жители покинули село, дети были эвакуированы. В Катериновке, в основном, остались пожилые люди, которые не хотят уезжать даже несмотря на угрозу жизни и призывы властей перебраться в более безопасные места Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.