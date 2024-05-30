Reuters: Франция направит военных инструкторов в Украину в ближайшее время

Франция в ближайшее время может направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских солдат. Об этом агентству Reuters сообщили три дипломатических источника.

По их словам, Франция надеется сформировать и возглавить коалицию стран, которые будут отправлять своих специалистов в Украину, даже несмотря на опасения некоторых союзников, что это решение может привести к прямому конфликту с Россией.

Двое дипломатов отметили, что сначала Франция отправит небольшую группу военных для оценки условий миссии, после чего в страну направят несколько сотен инструкторов. По словам источников, обучение будет сосредоточено на подготовке саперов и технического персонала, ответственного за обслуживание военной техники, в том числе западных самолетов.

Кроме того, Франция планирует профинансировать, вооружить и обучить украинскую мотострелковую бригаду, утверждают собеседники агентства.

Один из дипломатов добавил, что страны достигли серьезных договоренностей в этом вопросе. «Мы можем ожидать чего-то [официальных заявлений] на следующей неделе», — пояснил он. Журналисты полагают, что о своем решении Париж объявит во время визита президента Украины Владимира Зеленского, который прибудет во Францию 6 июня в связи с 80-й годовщиной высадки союзников в Нормандии.

О возможной отправке инструкторов в Украину также пишет Le Monde. По данным источников издания, в ближайшие дни страны проведут ряд консультаций по этому вопросу, чтобы во время визита Зеленского президент Франции Эммануэль Макрон мог конкретно обозначить рамки этой инициативы.

В конце февраля Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских войск в Украину. После этого ряд западных стран и блок НАТО сообщили, что не рассматривают такую возможность. Украинские власти тогда поясняли, что речь шла об отправке инструкторов для военных ВСУ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун 17 мая заявил, что отправка инструкторов ему «кажется неизбежной». Однако сейчас, по мнению Брауна, подобные решения поставят под угрозу жизни инструкторов, что вынудит Украину использовать свои средства ПВО для их защиты, а не критической инфраструктуры страны.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить украинские учебные центры и «ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом». После этого в Минобороны Украины сообщили, что дискуссии с Францией и другими странами по поводу отправки инструкторов «до сих пор продолжаются».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в случае отправки войск стран НАТО в Украину конфликт между РФ и альянсом станет неизбежным.

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