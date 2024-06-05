ВСУ заявили, что за ночь сбили 22 российских дрона-камикадзе. В Полтавской области беспилотник попал в промышленный объект

Российские военные в ночь 5 июня атаковали территории Украины 27 беспилотниками типа «Шахед-131/136» из Курска и с мыса Чауда в аннексированном РФ Крыму, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

ВСУ, по словам военного, сбили 22 дрона-камикадзе в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Что произошло с оставшимися пятью беспилотниками, Олещук не уточнил.

В Полтавской области, сообщил глава региона Филипп Пронин, один из беспилотников попал в промышленный объект. Один человек пострадал, но отказался от госпитализации.

В Днепропетровской области были сбиты четыре дрона, рассказал глава военной администрации региона Сергей Лысак. Кроме того, войска РФ вечером 4 июня и утром 5 июня обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и атаковали город беспилотниками. В результате атак повреждены инфраструктурный объект, пять частных домов, три хозяйственные постройки и линия электропередач. Люди не пострадали.

В Николаевской области за ночь сбили шесть российских дронов, рассказал губернатор региона Виталий Ким. Упавшие обломки сбитого беспилотника разрушили частный дом, а также повредили еще 10 частных домов и два автомобиля на территории дачного кооператива Бугской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области сбили четыре беспилотника, рассказал глава региона Александр Прокудин, не уточнив, были ли какие-то последствия у этой атаки.

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