Театрального критика Марину Дмитревскую уволили из института сценических искусств в Петербурге, где она преподавала более 40 лет. Ранее ее оштрафовали за «дискредитацию» армии

Театральный критик и главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская уволена из Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, бывший ЛГИТМиК), в котором она более 40 лет преподавала на театроведческом факультете. Ее коллега, театровед и журналист Елена Вольгуст опубликовала в фейсбуке официальное заявление самой Дмитревской.

По ее словам, поводом к увольнению в ректорате назвали «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Речь идет об административном штрафе за «дискредитацию» армии РФ (статья 20.3.3 КоАП), который Дмитревской назначили в апреле 2024 года. В протоколе говорилось, что в первый день полномасштабной войны журналистка опубликовала пост в соцсетях, в котором критиковала власти России, выражала поддержку украинскому народу и людям, объявленным «иноагентами». Полиция обнаружила публикацию лишь спустя два года, в марте 2024-го. Дмитревскую оштрафовали на 30 тысяч рублей, но решение было оспорено и пока не вступило в законную силу.

Дмитревская заявила, что подаст в суд на руководство РГИСИ за незаконное увольнение из учебного заведения.

Посоветовалась с адвокатами, увольнение совершено с рядом очень серьезных нарушений, что дает право подать в суд. Лирически подавать в суд на то место, где провел полвека, трудно, юридически — то ли бессмысленно, то ли нет, но пока я размышляла над поступком ректора, она разослала по институту приказ, не допускающий меня до студентов. Так что в суд буду подавать.

Марина Дмитревская закончила театроведческий факультет ЛГИТМиК в 1976 году, после чего поступила туда же в аспирантуру. С 1982 года ведет в институте семинар по театральной критике. За годы деятельности она была отмечена различными премиями и наградами, в том числе «Золотое перо» и премия Станиславского. Регулярно печаталась в отраслевых изданиях: «Театр», «Московский наблюдатель», «Театральная жизнь», «Аврора», «Современная драматургия», «Культура», «Экран и сцена», «Литературная газета» и других.