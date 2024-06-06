Минкульт заявил, что в российский кинопрокат будут допускать только фильмы, соответствующие «традиционным ценностям»

Министерство культуры РФ собирается изменить правила выдачи прокатных удостоверений, чтобы выдавать их только фильмам, которые соответствуют «традиционным ценностям». Такие поправки ведомство готовит вместе с Госдумой, Советом Федерации и администрацией президента РФ. Об этом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко.

По словам чиновника, многие кинематографисты «приносят готовый продукт», в котором «есть моменты, которые этически нельзя показывать». Чтобы такого не происходило, в поправках будут «четкие пункты… о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет», добавил он.

В качестве примера контента, которым не соответствует традиционным ценностям, чиновник назвал сериал «Несломленная» режиссера Сарика Андреасяна. В нем рассказывается о и пострадавших от него женщинах.

«Есть вот та самая граница, которую нельзя переходить. Есть нездоровый человек, который совершил преступление. Он отсидел 17 лет. Но это не значит, что про него нужно снимать сериал, — заявил Давиденко. — Очень важно, чтобы не было таких героев, чтобы не было популяризации криминала, преступлений. Все-таки для меня лично, для нашего государства, я думаю, что все сидящие в этом зале со мной согласятся, настоящий герой — это военный человек, который сегодня рискует своей жизнью, защищает нас для того, чтобы мы сидели здесь и обсуждали эту тему, чтобы сегодня была справедливость и мир в нашей жизни».