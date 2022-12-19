На ютьюбе выложили фильм о массовом голоде во время Гражданской войны в России Минкульт РФ запретил его прокат — как «неуместный для показа»
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Документальный фильм «Голод», рассказывающий о массовом голоде во время Гражданской войны в России в 1920-х годах, вышел на ютьюб-канале «Настоящего времени».
Авторы фильма — писатель Александр Архангельский, журналист Максим Курников и режиссер Татьяна Сорокина. Деньги на создание фильма собирали с помощью краудфандинга.
«Голод» должен был выйти в российских кинотеатрах, в конце сентября министерство культуры РФ выдало картине прокатное удостоверение. В октябре показ фильма в московском кинотеатре «Октябрь» отменили «по техническим причинам», рассказывал Максим Курников. В ноябре стало известно, что Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма якобы в связи с «многочисленными жалобами граждан», которые охарактеризовали фильм как «неуместный для показа».
Как рассказал Александр Архангельский, в письме об отзыве удостоверения объяснялось, что в картине «обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ». При этом, по словам Архангельского, в фильме нет авторского текста, а использованы только цитаты и документы, которые находятся в открытых архивах.
Во время массового голода 1920-х годов, по оценкам историков, погибли не менее шести миллионов человек. Помощь голодающим оказывали международные организации — прежде всего, Американская администрация помощи, которую возглавлял Герберт Гувер (впоследствии он станет президентом США — в 1929-1933 годах). Американцы поставляли в Россию продовольствие, медикаменты и одежду.