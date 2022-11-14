Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма о голоде 1920-х годов в СССР. Ведомство заявило, что картина «неуместна для показа»

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Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Голод», посвященного . Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Интерфакс».

Решение не пускать картину в прокат связано с «многочисленными жалобами граждан», которые охарактеризовали фильм «как неуместный для показа», заявили в министерстве.

«Граждане указывают на содержание провокационной и шокирующей аудиовизуальной информации. Все это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — говорится в пресс-релизе Микультуры РФ.

Первыми об отзыве прокатного удостоверения сообщили создатели фильма. В письме об отзыве удостоверения объясняется, что в картине «обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ», рассказал автор сценария Александр Архангельский.

Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921-23 годах был голод? Что погибли более 5 миллионов человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более 10 миллионов? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти.

При этом, по словам Архангельского, в фильме нет авторского текста, а использованы только цитаты и документы, которые находятся в открытых архивах.

Теперь фильм не смогут показать в кинотеатрах. «Будем показывать в музеях, выставочных залах и университетах. Надеемся, что в конце этого года фильм появится на одной из площадок ютьюба», — добавил Архангельский.

Писатель Александр Архангельский, журналист Максим Курников и режиссер Татьяна Сорокина собрали деньги на создание фильма «Голод» с помощью краудфандинга. В конце сентября Минкультуры РФ выдало картине прокатное удостоверение. В октябре показ фильма «Голод» в московском кинотеатре «Октябрь» был отменен «по техническим причинам», сообщал Курников.