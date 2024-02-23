С российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора удалили сериал «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой
Сериал «Алиса не может ждать» режиссера Наталии Мещаниновой больше не доступен на российских видеосервисах. На это обратили внимание «Ведомости».
По словам двух топ-менеджеров крупных видеосервисов, сериал удалили по требованию Роскомнадзора, который прислал уведомление онлайн-кинотеатрам 22 февраля.
«Алиса не может ждать» — оригинальный сериал видеосервиса Start. В компании подтвердили информацию о требованиях РКН. В уведомлении говорится, что в некоторых эпизодах сериала найдены «определенные нарушения — в сериале содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе», пишут «Ведомости».
О каких нарушениях идет речь, не уточняется.
«С учетом находящихся у нас разъяснений, мы были вынуждены скрыть сериал для просмотра на нашей платформе, а также на других видеосервисах, где он был доступен по партнерской подписке», — сказал представитель Start.
Премьера сериала «Алиса не может ждать» состоялась на сервисе Start в октябре 2022 года. Проект получил прокатное удостоверение и был промаркирован 18+. Позже сериал появился на «Кинопоиске», Okko, «Иви», Wink, Kion.
В сериале рассказывается про подростка Алису (Елизавета Ищенко), которая узнает, что скоро ослепнет. Мать девочки (Анна Михалкова) скрывает от нее правду. Разозлившись на мать, Алиса убегает в большой город и для того, чтобы разбогатеть, пытается «продать свою девственность». Сценарий по мотивам реальной истории написала сама Наталия Мещанинова совместно со своим мужем — актером Степаном Девониным.