В Москве задержали гражданина Франции. СК подозревает его в сборе сведений о военной деятельности РФ

В Москве задержали гражданина Франции, которого российские правоохранительные органы заподозрили в сборе сведений в области военной деятельности России, сообщает Следственный комитет РФ.

Имя задержанного официально не называется. По данным РЕН ТВ, речь идет о 48-летнем . Подозреваемого, как заявили в СК, доставили в подразделение московского управления Следственного комитета для проведения следственных действий. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанности по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр «иноагентов», совершенном лицом, осуществляющим сбор сведений в области военной деятельности РФ (часть 3 статьи 330.1 УК).

По версии следствия, подозреваемый на протяжении нескольких лет самостоятельно не регистрировался в Минюсте РФ как «иностранный агент», а также осуществлял целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства. В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе город Москву, где проводил встречи с гражданами РФ», — заявили в СК.

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