Financial Times выпустила статью о том, что российские атаки нанесли очень большой ущерб украинской энергетике В Минэнерго Украины нашли в ней «признаки дезинформации и ИПСО» в интересах России

В министерстве энергетики Украины заявили, что статья британской газеты Financial Times под заголовком «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» о последствиях российских атак «имеет признаки дезинформации и » в интересах РФ.

Статья Financial Times вышла 5 июня. В материале говорится, что Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в стране с начала войны. По данным газеты, с начала полномасштабного российского вторжения выработка электроэнергии в Украине упала более чем вдвое — с 55 гигаватт до менее 20 гигаватт.

Журналисты ссылаются на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сообщил, что последствия российских атак на энергетический сектор Украины носят «долгосрочный характер» и экономия электроэнергии «станет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».

Еще два украинских чиновника, говоривших с Financial Times на условиях анонимности, прокомментировали массированную атаку на энергетические объекты в пяти регионах Украины в ночь на 1 июня. Один из них назвал ее «разрушительной», а другой заявил, что к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня. На вопрос журналистов о том, каких последствий в ближайшие месяцы можно ожидать, один из чиновников сказал: «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте».

Кроме того, издание опубликовало комментарий о ситуации с энергетикой в Украине руководителя отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Бориса Додонова. Он считает, что руководству Украины придется пойти на непопулярное решение и повысить тарифы на электроэнергию для населения. «Если не будут приняты никакие меры, согласно нашему моделированию, то, вероятно, в январе население будет иметь только от двух до четырех часов электроэнергии [в день]», — заявил он.

В ответ Минэнерго Украины заявило, что фрагменты материала, который носит «манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», были перепечатаны многими украинскими медиа и вызвали резонанс в украинском обществе. Ведомство раскритиковало издание за ссылки на анонимные источники в украинском правительстве, отметив, что «это подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками».

Чиновники также обвинили издание в распространении ложной информации вперемежку с «правдивыми данными». Они добавили, что украинские энергетики восстанавливают разрушенную атаками РФ инфраструктуру, а также пообещали, что «украинцы будут со светом и теплом».

В один день с Financial Times похожую статью о кризисе в украинской энергетике вследствие российских атак выпустило издание The New York Times. В материале нынешняя ситуация сравнивается с энергетическим кризисом, который произошел в Украине в первую зиму после начала войны. Со ссылкой на оценки экспертов авторы The New York Times также отмечают, что с начала войны Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей. «Эксперты предупреждают, что электростанции получили слишком большой ущерб, чтобы их можно было отремонтировать до опасного для людей похолодания, которое наступит примерно в декабре», — говорится в статье.

В Минэнерго Украины на статью The New York Times пока не отреагировали.

