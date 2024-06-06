Financial Times выпустила статью о том, что российские атаки нанесли очень большой ущерб украинской энергетике В Минэнерго Украины нашли в ней «признаки дезинформации и ИПСО» в интересах России
В министерстве энергетики Украины заявили, что статья британской газеты Financial Times под заголовком «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» о последствиях российских атак «имеет признаки дезинформации и ИПСО» в интересах РФ.
Статья Financial Times вышла 5 июня. В материале говорится, что Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, что привело к масштабным отключениям электроэнергии в стране с начала войны. По данным газеты, с начала полномасштабного российского вторжения выработка электроэнергии в Украине упала более чем вдвое — с 55 гигаватт до менее 20 гигаватт.
Журналисты ссылаются на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который сообщил, что последствия российских атак на энергетический сектор Украины носят «долгосрочный характер» и экономия электроэнергии «станет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».
Еще два украинских чиновника, говоривших с Financial Times на условиях анонимности, прокомментировали массированную атаку на энергетические объекты в пяти регионах Украины в ночь на 1 июня. Один из них назвал ее «разрушительной», а другой заявил, что к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть дня. На вопрос журналистов о том, каких последствий в ближайшие месяцы можно ожидать, один из чиновников сказал: «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте».
Кроме того, издание опубликовало комментарий о ситуации с энергетикой в Украине руководителя отдела энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики Бориса Додонова. Он считает, что руководству Украины придется пойти на непопулярное решение и повысить тарифы на электроэнергию для населения. «Если не будут приняты никакие меры, согласно нашему моделированию, то, вероятно, в январе население будет иметь только от двух до четырех часов электроэнергии [в день]», — заявил он.
В ответ Минэнерго Украины заявило, что фрагменты материала, который носит «манипулятивный характер и продвигает нарративы врага», были перепечатаны многими украинскими медиа и вызвали резонанс в украинском обществе. Ведомство раскритиковало издание за ссылки на анонимные источники в украинском правительстве, отметив, что «это подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками».
Чиновники также обвинили издание в распространении ложной информации вперемежку с «правдивыми данными». Они добавили, что украинские энергетики восстанавливают разрушенную атаками РФ инфраструктуру, а также пообещали, что «украинцы будут со светом и теплом».
Минэнерго сообщает: статья Financial Times имеет признаки дезинформации и ИПСО в интересах России.
5 июня в британском издании Financial Times вышла статья под названием «Россия уничтожила более половины энергетики Украины», которая имеет признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага.
Переведенные отрывки статьи были перепечатаны многими украинскими медиа и опубликованы в ряде телеграм-каналов, и вызвали резонанс в обществе.
В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками. Аудитория должна понимать, что ссылки на анонимные источники без конкретных подтверждений не являются надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что «мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме». Такое утверждение направлено на распространение страха и паники у населения.
В статье содержится ложная информация, которая подается как факт. В частности, констатируется, что 31 мая было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в 2 раза. Это откровенная ложь и манипуляция.
Ведь размер тарифа увеличился на 63% и есть большая разница между 60% и 100%.
Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержится апеллирование к эмоциям читателя.
Обращаем ваше внимание на то, что в настоящее время в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, которые имеют признаки ИПСО и направлены на создание социального напряжения, устрашение украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период.
Просим не распространять ложные нарративы и дезинформацию, подыгрывая врагу, и не спекулировать на чувствительной для общества теме. Доверяйте только официальным источникам информации.
Украинцы — несгибаемый народ, умеющий сплачиваться и преодолевать трудности.
Энергетики восстанавливают разрушенное Россией, делают все возможное, чтобы удержать энергосистему. Украинцы будут со светом и теплом.
В один день с Financial Times похожую статью о кризисе в украинской энергетике вследствие российских атак выпустило издание The New York Times. В материале нынешняя ситуация сравнивается с энергетическим кризисом, который произошел в Украине в первую зиму после начала войны. Со ссылкой на оценки экспертов авторы The New York Times также отмечают, что с начала войны Украина потеряла около половины своих генерирующих мощностей. «Эксперты предупреждают, что электростанции получили слишком большой ущерб, чтобы их можно было отремонтировать до опасного для людей похолодания, которое наступит примерно в декабре», — говорится в статье.
В Минэнерго Украины на статью The New York Times пока не отреагировали.