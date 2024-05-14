«Укрэнерго» объявило, что ввело аварийные отключения света во всех регионах Украины
Государственная компания «Укрэнерго» сообщила, что ввела контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины вечером 14 мая — с 21 часа до полуночи.
В заявлении компании сказано, что «Укрэнерго» вынуждено пойти на ограничения из-за «значительного дефицита электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания».
Кроме того, добавили в компании, 15 мая в течение всего дня будут действовать ограничения мощности для промышленных потребителей.
Войска РФ в последние месяцы нанесли несколько массированных ударов по энергетике Украины. Телеканал CNN сообщал, что Россия изменила тактику массированных ударов по Украине: если раньше атаки были разрозненны, то теперь стали более точными и концентрированными.
Президент РФ Владимир Путин говорил в апреле, что Россия из «гуманитарных соображений» не наносила удары по энергетическим объектам зимой, но «была вынуждена» ответить на то, что Украина атаковала нефтеперерабатывающие заводы в России.