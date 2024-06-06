Нам все равно, кто будет президентом США. Нелепые обвинения в сторону Трампа мы всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы. Но он начал вводить массированные санкции против России и вышел из договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). США сжигают на корню свое лидерство в демократии.

Если новая администрация [Белого дома] сосредоточится на внутренних вопросах, а не будет преследовать цели глобального либерализма, тогда могут быть изменения и в отношении России, и в конфликте на Украине. Но Украина никого не интересует, а интересует величие США. Они борются не за Украину и не хотят допустить успеха России — считают, что [иначе им] будет нанесен ущерб.

Все считают, что Россия начала войну, но никто не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия. Она началась с государственного переворота. Главы МИД Франции, Польши и Германии приехали в Киев и подписали документы, что кризис должен быть завершен мирным путем. Почему руководство Германии не потребовало от тех людей на Украине вернуться в правовое поле? Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с силами в США, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Россия предприняла все усилия. В Минске подписали соглашения, но нас просто водили за нос.

Когда на Украине появились немецкие танки, это произвело морально-этический шок в России. Теперь говорят, что появятся ракеты — это окончательно разрушает российско-германские отношения.

О количестве погибших, как правило, вообще никто никогда не говорит. Наши потери в разы меньше чем с украинской стороны. По нашим подсчетам, в месяц ВСУ теряет 50 тысяч солдат, и мобилизация [в Украине] только закрывает потери. Я думаю, что администрация США заставит сегодняшнее руководство снизить возраст мобилизации до 18 лет, а потом она от Зеленского избавится.

Украинские военные технологически не могут сами нанести удар [из высокоточного оружия]. Это решается только теми, кто поставляет оружие. У нас нет иллюзий на этот счет. Мы будем совершенствовать наши системы ПВО. Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие для нанесения ударов по нашей территории, почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, которые делают это в отношении России? Если мы видим, что [западные] страны втягиваются в войну против нас, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом, это путь к очень серьезным проблемам.

Что нужно сделать чтобы прекратить боевые действия? Могу сказать то, что сказал Байдену: перестаньте поставлять оружие. Боевые действия прекратятся в течение двух, максимум — трех месяцев.

Мы же договорились с Украиной в конце 2022 года. И Украина прописала что не является членом НАТО, но так, что это очень близко к уставу НАТО. Я сказал что над этим нужно подумать. То же касалось интересов России — это нейтральный статус Украины и денацификация. И я был удивлен, когда меня начали спрашивать, что это. А это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма. Зачем Джонсон приехал в Киев и выкинул в помойку эти соглашения?

Нас все время пытаются обвинять что мы махаем ядерной дубинкой. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина: если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства.

Сегодня как договариваться [с Украиной]? Действующее руководство на выборы решило не ходить. Написано в Конституции, что полномочия президента переходят к парламенту, но не написано, что они пролонгируются. И с кем подписывать договор? Но обо всем можно договориться.

Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе вредите этим. Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий. Это было бы бредом, если бы не было задумкой для того, чтобы одурачивать собственное население. Говорить: мы должны срочно вооружаться, направлять вооружение на Украину. А на самом деле это делается, чтобы удержать свое собственное имперское положение и величие.

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что думают в киеве о легитимности зеленского

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Фото на обложке: Александр Жолобов / Спутник / AP / Scanpix / LETA