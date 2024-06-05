Путин заявил, что Россия «подумает» над ударами по «чувствительным объектам» западных стран в ответ на удары ВСУ по своей территории

Владимир Путин на встрече с представителями международных информагентств заявил, что удары западным оружием по целям на территории России повлекут «асимметричный ответ».

По словам Путина, украинские военные не могут наносить удары по территории России сами. Для этого, по его мнению, нужно ввести полетное задание для ракеты в систему, что требует участия стран, поставивших огневые системы: если речь идет о ракетах Storm Shadow — Великобритании, если об ATACMS — США.

Отвечать на такие удары Россия, заявил Путин, будет усовершенствованием своих систем ПВО. Но кроме этого он пообещал западным странам асимметричный ответ.

Мы думаем, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ будет асимметричным. Мы над этим подумаем.

Подобные действия западных стран, по словам Путина, будут «окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность». «И если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом, это путь к очень серьезным проблемам», — сказал Путин.