В 2023 году каждую пятую посылку, отправленную на фронт, получил один человек — Кирилл Николаевич Гонтаренко из воинской части 52890, рассказала «Медиазона» по итогам данных «Почты России» об отправлениях в зону боевых действий.

Так, к концу 2023 года на имя Гонтаренко россияне отправили 37 901 посылку общим весом 177 511 килограммов. «Медиазона» утверждает, что речь идет о старых одеялах, призывы об отправке которых военному начали публиковать в соцсетях с начала ноября 2023 года. Тогда российские войска вели наступление на Авдеевку — город в Донецкой области.

К декабрю 2023-го отправка одеял на имя Гонтаренко стала «всероссийским трендом», пишут авторы исследования. Посылки отправляли не только отдельные люди, но и школы и гимназии, детские сады, советы ветеранов, реабилитационные центры, отделения почты, центры социального обслуживания, налоговые инспекции и Церковь адвентистов седьмого дня.

Рекордсменами по общему весу посылок для Гонтаренко стали Подмосковье (27 тонн), Москва (24 тонны) и Петербург (девять тонн). Военному предназначалась каждая вторая посылка из Башкортостана и каждая третья посылка с Кубани. При этом к концу 2023 года было только три региона России, откуда Гонтаренко не отправили ничего — Чечня, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Корреспондент «Медиазоны» поговорил с несколькими отправителями посылок на имя Гонтаренко. Часть из них узнали о призыве отправлять одеяла от друзей или из объявления в подъезде. При этом все, с кем разговаривали журналисты, чаще всего не помнили имени получателя посылок и не задавались вопросом, кто он такой.

Как выяснило издание, изучив страницы Гонтаренко в соцсетях и сюжеты российских телеканалов, военному 30 лет, он женат. Гонтаренко жил в Астрахани и начал службу в российской армии 10 лет назад в мотострелковых войсках. С самим военным журналистам связаться не удалось.

Из утечек баз данных «Медиазона» узнала, что Гонтаренко имел отношение к Минздраву Астраханской области и работал фармацевтом. Не позднее 2020 года он начал служить в воинской части 31810 под Петербургом. Однако в призывах к отправке одеял на фронт указывали номер московской части 52890. Глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал журналистам, что к этой части относится 15-й отдельный медицинский батальон шестой мотострелковой дивизии третьего армейского корпуса, который формировался летом 2022 года. «То есть, по факту, в госпиталь призывают отправлять», — считает Левиев.

В свою очередь поисковики показывают, что часть с таким номером есть только в Воронежской области. «Это несоответствие породило сомнения среди потенциальных отправителей старых одеял — некоторые даже стали думать, что призыв о помощи выдумали в В комментариях под постом газеты „Вестник“ из города Советск до весны не стихали баталии о том, не стоят ли за просьбами украинцы», — пишет «Медиазона».

Россияне продолжали отправлять Гонтаренко одеяла, даже когда в конце ноября 2023-го в соцсетях распространили просьбы перестать присылать такие посылки на имя военного. В телеграме публиковали скриншоты сообщений, отправленных администраторам провоенных каналов от имени Гонтаренко, просившего закрыть сбор, на который «откликнулось очень много народу».

При этом некоторые участники сбора жаловались, что их посылка так и не была доставлена. Среди них — тюменец Денис Токунцев, который написал в связи с этим заявление в Генпрокуратуру. По его словам, уведомление о том, что одеяла были доставлены, он получил 19 ноября, но с тех пор посылка числится как ожидающая вручения. Генпрокуратура перенаправила его заявление в военную прокуратуру, а дежурный Минобороны по телефону заверил тюменца, что Гонтаренко — реальное лицо, но «посылок очень много», поэтому разобрать их не получается.

«Медиазона» предполагает, что «Почта России» не отслеживает движение посылки после передачи в руки сотрудников Минобороны, поэтому последним статусом в отслеживании будет «прибыло в сортировочный центр», а не «вручено адресату».

Посылки на имя Гонтаренко продолжали идти как минимум до марта 2024 года, а, возможно, полагают журналисты, ему присылают одеяла до сих пор. Что стало с одеялами и другими теплыми вещами, которые отправили военному, изданию выяснить не удалось.

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