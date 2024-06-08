«Дождь» выпустил фильм «Плен» — об украинках, которые были задержаны на оккупированных территориях. О том, что с ними происходило, рассказали Людмила Гусейнова (была задержана в 2019 году, еще до начала полномасштабного российского вторжения) и Елена Якупова (попала в плен в октябре 2022-го). Еще одна участница фильма — Дарья Федорук, чью мать Елену Федорук задержали в 2017-м и затем приговорили к 11 годам лишения свободы. «Медуза» публикует краткие фрагменты из рассказов этих женщин.

Людмила Гусейнова

Новоазовск, Донецкая область Украины. Была задержана 6 октября 2019 года, провела в плену три года и 13 дней

Я ничего не могла есть. Да и нечего было есть. Они почему-то подумали, что я объявила голодовку. Он начал бить меня по спине и говорить: «Ты что, укропка, голодовку мне тут объявила?» Они неделю приносили недоваренную перловку. Как камень. Она была смешана с каким-то мусором, с землей. Однажды почувствовала, что там помет мышиный был.

После первой ночи встала вся опухшая, тело красное. Они начали смеяться и говорить: «На новую укропку налетели, на свежую кровь». Это были клопы. Я потом увидела, что вся постель усыпана клопами.

Запах тюрьмы — это запах отходов, грязных тел, грязной одежды, плохих сигарет. Запах крови, потому что часто заключенные вскрывают себя сами. Кровь может быть повсюду.

Как украинок пытают и насилуют в российском плену. Рассказ спасшихся Телеканал Дождь

Елена Якупова

Каменка-Днепровская, Запорожская область Украины. Была задержана 6 октября 2022 года, провела в плену шесть месяцев

Забрали в отделение полиции и несколько дней меня пытали. Посадили на офисный стул, обмотали ноги скотчем, примотали руки скотчем к ножкам стула внизу. Сначала били пластиковой двухлитровой бутылкой по голове, потом надевали пластиковый пакет на голову. Было понятно, что это начало конца.

С самого начала заставляли учить гимн России. Все сопровождалось избиениями. Дубинками могли до полусмерти избить. Ломали ребра, отбивали почки. Начальник полиции сказал, чтобы я раздевалась и садилась на палку, на эту дубинку. Если хочу жить.

Елена Якупова рассказала, что ее несколько раз изнасиловали.

Дарья Федорук

Комсомольское, Донецкая область Украины. Дочь Елены Федорук, которая была задержана в 2017 году и затем приговорена в самопровозглашенной ДНР к 11 годам лишения свободы

Искали папу, а потом забрали маму. Отец был на заработках за границей. Нам сообщили, что она арестована по подозрению в шпионаже. Она вышла из машины и ее просто заломали в центре города, как убийцу или террориста. Мешок на голову. Она оказалась в камере, где по-соседству кого-то избивали из женщин. К ней пришли, она говорит: «Я пожилая, я подпишу все, что вам надо, физически не надо надо мной издеваться».

Я получила письмо, что моя мать не подлежит обмену, она должна отсидеть полностью весь свой срок.

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