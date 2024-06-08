Минобороны РФ сообщило об уничтожении 25 дронов в шести регионах и Крыму. В Белгородской области поврежден храм

Российские силы ПВО за ночь 8 июня сбили и уничтожил 25 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, два дрона уничтожены над территорией Ростовской области, один дрон уничтожен и два перехвачены над Белгородской областью, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Тульской областями, три дрона уничтожены над Астраханской областью.

Кроме того, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над аннексированным Крымом, еще шесть дронов перехвачены над Краснодарским краем. Минобороны также сообщает, что в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.

В Белгородской области под атаку беспилотников попал поселок Прохоровка Прохоровского района, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате частично разрушен частный жилой дом, повреждены хозпостройки. Один из дронов атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В результате повреждены кровля и фасад.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что беспилотник был сбит в районе Новошахтинска. По его данным, «последствий на земле нет».

Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что безэкипажный катер был уничтожен в районе Стрелецкой бухты. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Читайте также

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России

Читайте также

«Мы с мамой успеем добежать до подвала. Я обстрелов больше не боюсь» Большой репортаж из Белгорода — самого пострадавшего от войны города России