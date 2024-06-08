Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Власти заявили, что целью дронов был военный аэродром

Минобороны России сообщило, что утром 8 июня силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Северной Осетии.

Других подробностей ведомство не приводит.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о трех сбитых дронах в Моздоке. По его словам, беспилотники «прилетели с украинской стороны». Меняйло утверждает, что их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, заявил глава региона.

Обновление. Позже Меняйло сообщил, что в результате атаки дронов «зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал.

Минобороны РФ прежде не сообщало об уничтожении дронов в Северной Осетии. Республика находится на значительном удалении от зоны боевых действий. Как отмечает РБК, Северную Осетию и украинский город Запорожье, который находится под контролем украинской армии, разделяет около 900 километров по прямой.

Украинские СМИ утверждали, что весной 2023 года Россия начала использовать аэродром у Моздока для размещения и запуска стратегической авиации.

В начале апреля украинские дроны впервые с начала полномасштабной войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане. Под удар, в частности, попала особая экономическая зона «Алабуга». Она находится примерно в 1300 километрах от границы с Украиной. Ранее самым дальним ударом украинских дронов считалась атака на Петербургский нефтяной терминал в январе 2024 года — тогда беспилотник пролетел около 900 километров от границы с Украиной.

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