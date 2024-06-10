Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Украинская разведка утверждает, что поразила истребитель Су-57 на военном аэродроме в Астраханской области.

Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России, сообщил Sky News. По данным источника канала, это командный пункт в Белгородской области.

Российским военным удалось продвинуться на восточной окраине Часова Яра, сообщают OSINT-исследователи и СМИ.

В Ракитянском районе Белгородской области произошел пожар. Издание «Пепел» утверждает, что ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов.

Bloomberg: Россия отправляет на войну студентов из Африки.

В Саратове после доноса депутата отменили концерт Доры. Певица попадала в «списки запрещенных музыкантов» из-за своих высказываний о войне.

Тренировка по обращению с оружием для гражданских в Харькове

Российские войска с 10 мая ведут наступление в приграничных районах Харьковской области. К началу июня, как писала «Медуза» в последнем на настоящий момент обзоре ситуации на фронте, темпы наступления снизились. Отчасти это вызвано тем, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало в обороне все свои оперативные резервы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, считает, что российское наступление на Харьков застопорилось после того, как США разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ. Однако российские войска не оставляют попыток продвижения, а жители Харькова, по которому ВС РФ постоянно наносят удары, готовятся отражать нападение.

Ветераны помогают получить жителям Харькова навыки начальной военной подготовки. Занятия проводятся в укрытиях, так как войска РФ постоянно наносят по Харькову ракетные удары, сбрасывают бомбы и атакуют дронами Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Ветеран войны учит жителей Харькова основам обращения с боевым оружием Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Пришедшие на курсы, в числе прочего, учатся держать оружие Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Без специальных приспособлений расчитывать траекторию цели для ее успешного поражения Vincenzo Circosta / Anadolu / Getty Images

Прицеливаться и стрелять. Эти навыки могут пригодиться как тем, кого ждет мобилизация, так и тем, кто готов пойти на фронт добровольцем. Подробно о том, как работает система подготовки новобранцев в Украине, можно прочитать здесь Vincenzo Circosta / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Артиллеристы ВСУ в Донецкой области

Российские войска пытаются идти в наступление по всему фронту - от Харькова до села Работино в Запорожской области. Бои продолжаются и в Донецкой области, где оборону, в числе прочих, держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

«Они знают нас и знают, что мы здесь, они боятся и ищут», — рассказывает Василий, минометчик 24-й отдельной механизированной бригады (здесь и далее цитаты с официальной страницы подразделения в фейсбуке) Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24 Mechanised brigade / AP / Scanpix / LETA

Бойцы 24-й бригады имени короля Даниила держат позиции на горловском направлении в Донецкой области Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24 Mechanised brigade / AP / Scanpix / LETA

Боец 24-й отдельной механизированной бригады готовится вести огонь по позициям российских войск Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

«Когда держишь оборону на войне, то погибнуть — это еще надо постараться. Если правильно все делать, обустраивать грамотные позиции, то убить тебя при условиях, что ты нормально выполняешь приказы, очень непросто», — считает командир подразделения 24-й бригады Александр Oleg Petrasiuk / 24th Mechanized Brigade / EPA / Scanpix / LETA

Пункт стабилизации ВСУ в Донецкой области

За Часов Яр — город в Донецкой области под Бахмутом — уже много недель идут бои. В мае штурм восточной окраины города, говорилось в сводке «Медузы», «был в целом неудачным». 9 июня украинские телеграм-каналы сообщили, что российское командование уже несколько дней накапливает войска в микрорайоне Канал — на восточной окраине Часова Яра. Источник «Украинской правды» в ВСУ также подтвердил, что российские военные находятся на восточной окраине города и пытаются продвигаться при поддержке артиллерии и под прикрытием дронов. Украинские военные, подчеркнул он, по-прежнему контролируют центр города. Бойцам ВСУ под Часовым Яром, как и на других участках фронта, помогают украинские медики.

В репортаже о боях за Часов Яр, который издание The Kyiv Independent опубликовало в мае, военный медик Дмитрий Ураков рассказывал об изменившемся за последнее время характере ранений. «90% раненых, которые проходят сюда, стали либо мишенями дронов-FPV, либо боеприпасов, сброшенных беспилотниками», — говорил он Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Активное использование дронов российскими войсками осложняет и эвакуацию раненых с линии фронта. «Раньше вы могли эвакуировать раненых в ночное время на транспортных средствах, но теперь у них много беспилотников с ночным видением», — рассказал Ураков The Kyiv Independent, добавив, что теперь пострадавших бойцов зачастую приходится вытаскивать на себе сослуживцам или медикам Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Один из бойцов ВСУ, сражающихся в Часовом Яре, уроженец Одессы Кир Сазонов говорил, что врачей не хватает. «Это дефицит. Любое подразделение радо не только хорошему врачу, но и фельдшеру, санитару! С маломальским базовым медицинским образованием», — цитировало рассказ Сазонова одесское издание «Думская» Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

«Тут нет такого, как в старых военных фильмах про войну. Когда раненый кричит: „Сестра!“ — и к нему сразу ползет девчушка бойкая. А тут сам ползешь. Или тебя вытащат побратимы. Посылать врача „на ноль“ (на передовую — прим. „Медузы“) кого-то вытягивать мы не можем себе позволить», — говорил Сазонов Diego Herrera Carcedo / Anadolu / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.