«Они знают нас — и знают, что мы здесь». В Донецкой области держат оборону бойцы 24-й бригады ВСУ. Жители Харькова готовятся взять в руки оружие Восемьсот тридцать седьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Украинская разведка утверждает, что поразила истребитель Су-57 на военном аэродроме в Астраханской области.
- Украинский военный самолет впервые поразил цель на территории России, сообщил Sky News. По данным источника канала, это командный пункт в Белгородской области.
- Российским военным удалось продвинуться на восточной окраине Часова Яра, сообщают OSINT-исследователи и СМИ.
- В Ракитянском районе Белгородской области произошел пожар. Издание «Пепел» утверждает, что ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов.
- Bloomberg: Россия отправляет на войну студентов из Африки.
- В Саратове после доноса депутата отменили концерт Доры. Певица попадала в «списки запрещенных музыкантов» из-за своих высказываний о войне.
Тренировка по обращению с оружием для гражданских в Харькове
Российские войска с 10 мая ведут наступление в приграничных районах Харьковской области. К началу июня, как писала «Медуза» в последнем на настоящий момент обзоре ситуации на фронте, темпы наступления снизились. Отчасти это вызвано тем, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовало в обороне все свои оперативные резервы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, считает, что российское наступление на Харьков застопорилось после того, как США разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ. Однако российские войска не оставляют попыток продвижения, а жители Харькова, по которому ВС РФ постоянно наносят удары, готовятся отражать нападение.
Артиллеристы ВСУ в Донецкой области
Российские войска пытаются идти в наступление по всему фронту - от Харькова до села Работино в Запорожской области. Бои продолжаются и в Донецкой области, где оборону, в числе прочих, держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Пункт стабилизации ВСУ в Донецкой области
За Часов Яр — город в Донецкой области под Бахмутом — уже много недель идут бои. В мае штурм восточной окраины города, говорилось в сводке «Медузы», «был в целом неудачным». 9 июня украинские телеграм-каналы сообщили, что российское командование уже несколько дней накапливает войска в микрорайоне Канал — на восточной окраине Часова Яра. Источник «Украинской правды» в ВСУ также подтвердил, что российские военные находятся на восточной окраине города и пытаются продвигаться при поддержке артиллерии и под прикрытием дронов. Украинские военные, подчеркнул он, по-прежнему контролируют центр города. Бойцам ВСУ под Часовым Яром, как и на других участках фронта, помогают украинские медики.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать шестого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.