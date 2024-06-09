Украинская разведка утверждает, что поразила истребитель Су-57 на военном аэродроме в Астраханской области

Украинские военные впервые поразили многоцелевой российский истребитель пятого поколения Су-57, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, это произошло 8 июня на территории военного аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области, расположенного в 589 километрах от линии фронта.

Ведомство опубликовало два спутниковых снимка: первый датируется 7 июня — на нем виден целый самолет, на другом снимке от 8 июня, отмечает ГУР, возле истребителя появились «воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения».

Местные власти не сообщали о каких-либо инцидентах в районе аэродрома в Астраханской области. Минобороны РФ утром 8 июня заявляло об уничтожении трех беспилотников над Астраханской областью.

Провоенный телеграм-канал Fighterbomber, близкий к ВКС России, подтвердил факт поражения Су-57 на аэродроме в Ахтубинске. По данным автора канала, 8 июня аэродром атаковали беспилотники. Три из них смогли долететь до цели. Истребитель был поврежден осколками. «Сейчас определяется подлежит он восстановлению, или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории», — пишет Fighterbomber.

Су-57— самый современный истребитель, стоящий на вооружении ВКС России. Он способен нести ракеты Х-59 и Х-69. Как утверждают в ГУР, таких самолетов у России — «считанные единицы».

В конце 2023 года агентство ТАСС сообщало, что за тот год ВКС получили более 10 Су-57. По данным «Интерфакса», к 2028 году планируется произвести 76 истребителей, которыми укомплектуют три авиаполка.

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