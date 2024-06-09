Война Восемьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 июня читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- Украинская разведка утверждает, что поразила истребитель Су-57 на военном аэродроме в Астраханской области.
Суд в Лобне арестовал обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Представители этого движения неоднократно жаловались на антивоенных активистов
38-летнего Дмитрия Матвеева отправили в СИЗО до 7 августа. Антон Еговцев был убит 7 июня в Лобне. Убийца нанес ему несколько ударов ножом. Глава «Зова народа» Сергей Зайцев рассказал изданию Msk1.ru, что Матвеев якобы преследовал жену Еговцева Екатерину на протяжении двух лет.
«Зов народа» описывает себя как «общественное движение по возрождению России, ее традиций, культуры». Активисты движения жаловались на Оксимирона из-за его клипа «Ойда», на «Ельцин-центр» и на режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, требуя возбудить против него дело по статье о «фейках» про армию.
В декабре 2023 года они призывали отменить концерт Лолиты из-за ее участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Объектами жалоб «Зова народа» также неоднократно становились антивоенные активисты и проекты, а также артисты, в чьих действиях «общественники» усматривали нарушение «традиционных ценностей» или проявления «пропаганды» ЛГБТ.
Житель аннексированного Донецка погиб в результате сброса боеприпаса с беспилотника, заявил назначенный Россией мэр Алексей Кулемзин. Погибший — мужчина 1986 года рождения. Инцидент произошел в Петровском районе города. Других подробностей Кулемзин не привел.
Российским военным удалось продвинуться на востоке Часова Яра — города неподалеку от Бахмута в Донецкой области
Об этом свидетельствует видео с военнослужащими ВС РФ, опубликованное в телеграм-канале «Бахмутский демон», который ведет военнослужащий ВСУ. Источник издания «Украинская правда» среди военных подтверждает, что российские военные под прикрытием обстрелов и ударов дронов начали скапливаться на восточной окраине Часова Яра. При этом центр города полностью контролируется ВСУ, заявил собеседник «УП».
Продвижение ВС РФ в Часове Яре подтверждает украинский OSINT-проект DeepState. В боях за город с российской стороны участвуют подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии. В телеграм-канале дивизии говорится, что штурмовые роты 98-й ВДД «мощной и хорошо подготовленной атакой, сломили оборону противника в микрорайоне „Канал“ и заняли большую его часть». Сейчас продолжается «зачистка» микрорайона, утверждается в посте.
7 июня вышел альбом Krec «Сухой закон». Для Фьюза (Артема Бровкова) это первая большая работа после отъезда из России. Фьюз — единственный оставшийся участник трио Krec. В 2004 году они выпустили альбом «Нет волшебства» — и перевернули представление о том, как может звучать рэп на русском языке.
В 2022-м Фьюз публично выступил против военной агрессии РФ в Украине и уехал из страны. «Медуза» поговорила с артистом о новом альбоме, эмиграции и российской рэп-индустрии в условиях войны.
В Саратове после доноса депутата отменили концерт Доры. Певица попадала в «списки запрещенных музыкантов» из-за своих высказываний о войне
Концерт должен был состояться 8 июня в клубе «Чермет». Как пишет «МК», информация об отмене «по независящим от организаторов и артиста причинам» появилась в соцсетях за полтора часа до начала мероприятия.
Перед этим местный депутат Сергей Улегин потребовал отменить выступление Доры в Саратове. «Непонятна позиция клуба, которая идет вразрез с общественным мнением. Может руководство заведения выйдет к людям и публично заявит о своём отношении к СВО, о том что наши военнослужащие сейчас сражаются с неонацистами на Украине, что защищают мирное русскоговорящее население. Согласны они с этим или нет? Или приглашение таких вот артистов это и есть их гражданская позиция? Правоохранительным органам стоит посмотреть повнимательнее на все эти заигрывания с теми, кому вероятно симпатична позиция тех, кто желает нашей стране поражения. Надо это прекращать!», — написал он во «ВКонтакте».
Концерт в Саратове, где родилась Дора, отменяется уже во второй раз. Певица планировала выступить в городе еще 1 марта, но тогда мероприятие перенесли по требованию активистов.
Житель поселка Боровая в Харьковской области пострадал в результате ночного обстрела со стороны армии РФ
Об этом сообщила областная прокуратура. По данным следствия, обстрел произошел 9 июня около 00:25. По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО «Ураган». Раненый — 82-летний мужчина.
Кроме того, вечером 8 июня ВС РФ обстреляли поселок Двуречная Купянского района. 55-летняя женщина получила множественные ранения и была госпитализирована.
Один человек погиб, двое были ранены в Донецкой области от обстрелов российской армии, сообщило МВД Украины
По данным ведомства, житель поселка Нью-Йорк погиб в результате авиаудара. По одному жителю города Николаевка и поселка Северное пострадали от артиллерийских обстрелов.
Пропагандистский телеграм-канал «Война с фейками» (он называл «фейком» свидетельства убийства мирных жителей Бучи российскими военными) утверждает, что с самолетом Су-57 на аэродроме в Ахтубинске «все в порядке».
По версии «Войны с фейками», все три дрона, которые атаковали аэродром, были уничтожены мобильными огневыми группами. Один из беспилотников «развалился в воздухе и его части упали на самолетную площадку».
Как утверждает телеграм-канал, «именно следы этого падения и видны на спутниковых снимках», а авиатехники не обнаружили повреждений у самолета. «Война с фейками» пишет об этом со ссылкой на «источник, близкий к ходу СВО».
Разрушенный мост в приграничном Волчанске Харьковской области
Город в пяти километрах от границы с Россией ежедневно подвергается обстрелам со стороны российской армии. В начале июня российское наступление в Харьковской области, продолжавшееся чуть меньше месяца, окончательно остановилось. ВС РФ не удалось форсировать реку Волчью, которая делит город на две равные половины.
До начала полномасштабной войны в Волчанске проживало около 18 тысяч жителей. Подавляющее большинство жителей покинуло город, разрушенный из—за обстрелов.
Близкий к ВКС России Z-канал Fighterbomber подтвердил факт поражения Су-57 на аэродроме в Ахтубинске
По данным автора канала, 8 июня аэродром атаковали беспилотники. Три из них смогли долететь до цели. Истребитель был поврежден осколками.
«Сейчас определяется подлежит он восстановлению, или нет. Если нет, то это будет первая боевая потеря Су-57 в истории», — пишет Fighterbomber.
Минобороны России или местные власти об атаке на аэродром не сообщали. Однако в утреннем сообщении военного ведомства упоминаются три дрона, уничтоженные над Астраханской областью.
В аннексированном Луганске, где в результате удара ВСУ 7 июня обрушился подъезд жилого дома, завершены спасательные работы
9 июня МЧС России сообщило, что сотрудники ведомства спасли из-под завалов семь человек. По последним данным главы самопровозглашенной ЛНР Леонида Пасечника, в результате ракетного удара погибли шесть человек, 60 человек пострадали. 8 июня в ЛНР было объявлено днем траура.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
За прошедшие сутки российская армия обстреляла 103 украинских населенных пункта в 10 областях. Под удар попали 93 объекта инфраструктуры, сообщило Минобороны Украины. Есть погибшие и раненые мирные жители, их число уточняется.
В России был впервые поражен истребитель пятого поколения Су-57, утверждает военная разведка Украины
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о поражении самолета на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области — почти в 600 километрах от линии фронта. Истребитель, заявили в ГУР, удалось поразить 8 июня.
Снимки, которые опубликовала разведка, сделаны 7 и 8 июня. На втором видны воронки от взрыва и следы пожара, возникшие от огневого поражения.
Су-57— самый современный истребитель, стоящий на вооружении ВКС России. Он способен нести ракеты Х-59 и Х-69. Как утверждают в ГУР, таких самолетов у России — «считанные единицы».
Минобороны РФ и местные власти пока не сообщали о каких-либо инцидентах в районе аэродрома в Астраханской области.
В конце 2023 года агентство ТАСС сообщало, что за тот год ВКС получили более 10 Су-57. По данным «Интерфакса», к 2028 году планируется произвести 76 истребителей, которыми укомплектуют три авиаполка.
В 2021 году корреспондент канадской газеты The Globe and Mail Марк Маккиннон, работавший в России и Украине, искал военных, которые помогли бы ему эвакуировать переводчиков газеты из Кабула (власть в афганском городе скоро должны были захватить талибы). Так Маккиннон познакомился с украинцами, входившими в элитное подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).
Позже бойцы команды, которую назовут «кабульской», участвовали в важнейших операциях российско-украинской войны: они обеспечивали оборону Киева, штурмовали остров Змеиный и село Русская Лозовая, организовывали нападение на населенные пункты Белгородской области и эвакуировали раненых бойцов с «Азовстали».
«Медуза» пересказала материал Маккиннона о «кабульской команде» со значительными сокращениями.
Здравствуйте. Сегодня 837-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» продолжает рассказывать о событиях на фронте — и о последствиях войны.
Хронику 8 июня читайте по ссылке.