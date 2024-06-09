Война Восемьсот тридцать седьмой день. Онлайн «Медузы»

Суд в Лобне арестовал обвиняемого в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Представители этого движения неоднократно жаловались на антивоенных активистов

38-летнего Дмитрия Матвеева отправили в СИЗО до 7 августа. Антон Еговцев был убит 7 июня в Лобне. Убийца нанес ему несколько ударов ножом. Глава «Зова народа» Сергей Зайцев рассказал изданию Msk1.ru, что Матвеев якобы преследовал жену Еговцева Екатерину на протяжении двух лет.

«Зов народа» описывает себя как «общественное движение по возрождению России, ее традиций, культуры». Активисты движения жаловались на Оксимирона из-за его клипа «Ойда», на «Ельцин-центр» и на режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, требуя возбудить против него дело по статье о «фейках» про армию.

В декабре 2023 года они призывали отменить концерт Лолиты из-за ее участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Объектами жалоб «Зова народа» также неоднократно становились антивоенные активисты и проекты, а также артисты, в чьих действиях «общественники» усматривали нарушение «традиционных ценностей» или проявления «пропаганды» ЛГБТ.