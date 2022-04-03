Телеграм Минобороны РФ репостнул канал, назвавший кадры с телами убитых в Буче «постановочными». С официальной позицией ведомство не выступало

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В официальном телеграм-канале Минобороны России появился репост из канала «Война с фейками», где сообщения о десятках тел убитых людей, найденных в Буче после отвода российских войск, называют «спланированной медиакампанией».

«Заметки о Буче появились сразу в нескольких зарубежных изданиях — похоже на спланированную медиакампанию. Учитывая, что войска покинули город 30 марта, где данные кадры были 4 дня? Их отсутствие лишь подтверждает фейк», — говорится в посте.

Авторы «Войны с фейками» также сочли, что видео и фотографии из Бучи — постановочные. Среди прочего они утверждают, что тело погибшего на одном из роликов двигает рукой, а к потерям среди мирных жителей мог привести обстрел, который якобы устроили украинские военные после вывода из Бучи войск России.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и журналист « » Максим Литаврин отметили, что в ролике лучшего качества видно, что это не движение, а блик или царапина на стекле машины, откуда ведется съемка.

Кроме того, телеграм-канал считает, что братская могила была сделана ВСУ. О какой могиле идет речь, не уточняется. Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук комментируя сообщения о погибших, говорил, что после того как украинская армия вернула контроль над городом, «в братских могилах были похоронены 280 человек».

Сообщения о десятках тел людей в гражданской одежде, которые лежат на улицах в городе Буча под Киевом, стали появляться 2-3 апреля. Фотографии с трупами опубликовали представители украинских властей, а также агентства Reuters и AFP. Репортер последнего заявил, что видел на одной из улиц города не менее 20 тел, у части из которых были связаны руки.

Причины смерти людей в Буче неясны, отмечали журналисты. По словам мэра города, они были убиты выстрелом в затылок. Свидетельства об одном таком случае внесудебной казни нашли правозащитники из Human Rights Watch.

Российские власти, включая Кремль и Минобороны, до сих пор не комментировали сообщения о десятках тел, найденных в Буче.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

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Украинские власти и СМИ сообщили о десятках тел убитых на улицах Бучи под Киевом. Несколько дней назад оттуда ушли российские войска Мэр заявил, что город «усеян трупами»

Подробности

Украинские власти и СМИ сообщили о десятках тел убитых на улицах Бучи под Киевом. Несколько дней назад оттуда ушли российские войска Мэр заявил, что город «усеян трупами»