В Саратове после доноса депутата отменили концерт Доры

В Саратове отменили концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), который должен был состояться 8 июня в клубе «Чермет».

Как пишет «МК», информация об отмене «по независящим от организаторов и артиста причинам» появилась в соцсетях за полтора часа до начала мероприятия.

Перед этим местный депутат Сергей Улегин потребовал отменить выступление Доры в Саратове. «Непонятна позиция клуба, которая идет вразрез с общественным мнением. Может руководство заведения выйдет к людям и публично заявит о своём отношении к , о том что наши военнослужащие сейчас сражаются с неонацистами на Украине, что защищают мирное русскоговорящее население. Согласны они с этим или нет? Или приглашение таких вот артистов это и есть их гражданская позиция? Правоохранительным органам стоит посмотреть повнимательнее на все эти заигрывания с теми, кому вероятно симпатична позиция тех, кто желает нашей стране поражения. Надо это прекращать!», — написал он во «ВКонтакте».

Концерт в Саратове, где родилась Дора, отменяется уже во второй раз. Певица планировала выступить в городе еще 1 марта, но тогда мероприятие перенесли по требованию активистов.

Сама певица ничего не писала в соцсетях об отмене концерта в Саратове. Дора попадала в «списки запрещенных музыкантов» из-за своих высказываний о войне.

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