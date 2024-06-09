Bloomberg: Россия отправляет на войну студентов из Африки

Российские власти все чаще заставляют африканских студентов и молодых рабочих-мигрантов заключить контракт с Минобороны, угрожая не продлить студенческие и рабочие визы, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Иностранцев, привлеченных таким образом к службе в армии, отправляют в том числе участвовать в боях в Харьковской области.

Как отмечает агентство, подобный подход раньше практиковала ЧВК Вагнера. Один из собеседников журналистов заявил, что Россия принуждала мигрантов и иностранных студентов к участию в войне с самого начала полномасштабного вторжения. По его словам, такие военнослужащие несут особенно тяжелые потери, потому что их чаще используют для рискованных наступательных операций — чтобы защитить более подготовленные подразделения ВС РФ.

Как утверждает украинская разведка, Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников по меньшей мере в 21 стране, включая несколько государств Африки.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, выступая на ПМЭФ, заявил, что всего в России обучаются 35-37 тысяч африканских студентов. Каждый год российские вузы «набирают около шести тысяч абитуриентов из африканских стран для абсолютно бесплатного обучения по квотам», — добавил он.

Для участия в войне против Украины Россия вербует не только граждан африканских стран. В феврале 2024 года телеканал CNN сообщал, что Минобороны РФ завербовало около 15 тысяч граждан Непала для участия в войне против Украины. Однако данные Пограничной службы ФСБ не подтверждают озвученные CNN масштабы. В октябре 2023 года «Русская служба Би-би-си» рассказывала, как Россия вербует граждан Сербии. В июне того же года также на «Би-би-си» вышло расследование о вербовке мигрантов из Кыргызстана.

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