«Зов народа» сообщил об убийстве своего зампредседателя Антона Еговцева. Представители движения неоднократно жаловались на антивоенных активистов

В Подмосковье возле своего дома убит 37-летний заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев, сообщили представители этой организации и несколько анонимных телеграм-каналов.

«Зов народа» не приводит подробностей убийства.

По данным телеграм-канала Mash, Еговцеву нанесли несколько ударов ножом, а убийцей может быть мужчина, который преследовал жену Еговцева. Телеграм-канал пишет, что предполагаемый убийца задержан и находится в больнице, так как получил ранение.

О том, что Еговцев был убит преследователем своей жены, также пишет телеграм-канал «112». По его данным, убийца неоднократно угрожал Еговцеву, и хотя на него было написано несколько заявлений, не прекратил преследования. «112» пишет, что Еговцев успел дать убийце отпор.

По данным телеграм-канала Baza, за два часа до смерти, около 23:00 по московскому времени, Еговцев звонил в полицию и просил защитить его от преследователя, который следит за ним и угрожает.

«Зов народа» описывает себя как «общественное движение по возрождению России, ее традиций, культуры». Активисты движения жаловались на Оксимирона из-за его клипа «Ойда», на «Ельцин-центр» и на режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина, требуя возбудить против него дело по статье о «фейках» про армию. В декабре 2023 года они призывали отменить концерт Лолиты из-за ее участия в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Объектами жалоб «Зова народа» также неоднократно становились антивоенные активисты и проекты, а также артисты, в чьих действиях «общественники» усматривали нарушение «традиционных ценностей» или проявления «пропаганды» ЛГБТ.