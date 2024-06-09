Минобороны РФ отчиталось о трех сбитых беспилотниках в Белгородской области. Местные СМИ пишут об ударе по складу боеприпасов

Днем 9 июня дежурные средства ПВО сбили над Белгородской области три украинских беспилотника, заявило Минобороны РФ. Это произошло в промежутке между 13:40 и 14:20.

Белгородское издание «Пепел» утверждает, что ВСУ ударили по складу боеприпасов на окраине поселка Ракитное. Местные жители опубликовали фото и видео с места происшествия, на которых видны клубы дыма и пожар. На одной из записей женщина за кадром спрашивает: «Интересно, там [в месте удара] вояки жили?»

Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что в Ракитянском районе произошел пожар. По его словам, возгорание зафиксировано в «нежилом помещении». «Пострадавших нет. Жителей близлежащих домов сейчас перевозим на безопасное расстояние», — написал чиновник в телеграм-канале.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, утром 9 июня над Белгородской областью были сбиты еще два украинских беспилотника и одна управляемая ракета «Нептун-МД».

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