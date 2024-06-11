Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Азовском море украинские беспилотники атаковали буксир и баржу.

Войска РФ сбросили три авиабомбы на Харьков. Ранены восемь человек.

В Польше произошел взрыв на военном заводе, который в том числе выпускает зенитно-ракетные комплексы для Украины.

Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении воздушного пространства. Это произошло впервые с момента вступления страны в НАТО.

Белгородский телеграм-канал опубликовал обращение детей к губернатору — они скандируют «Укрытие!», требуя построить убежище около их площадки.

Часть истребителей F-16, которые получит Украина, разместят на авиабазах в других странах.

Екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, приговорили к трем годам колонии-поселения.

В Шебекино подорвались на мине трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала «Россия 24».

В Москве арестовали на семь суток студентку за кулон с тризубом. Ее задержали на Борисовском кладбище, где похоронен Алексей Навальный.

Обстрел Харькова

Российские войска, пытающиеся наступать в Харьковской области, продолжают наносить удары по Харькову. 10 июня на Киевский и Салтовский районы города были сброшены авиабомбы КАБ-500, сообщил глава региона Олег Синегубов.

В результате российского авиаудара были повреждены 35 жилых домов, 86 гаражей и 22 автомобиля Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Утром 11 июня стало известно, что один из пострадавших — 77-летний мужчина, которого спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома — умер в больнице. Ранения разной степени тяжести в результате обстрела получили еще семь человек Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Одна из сброшенных российскими войсками бомб, сообщал глава региона Олег Синегубов, не взорвалась. Чтобы обезвредить бомбу, жителей домов, ближайших к месту падения боеприпаса, пришлось эвакуировать Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Быт украинских солдат под Волчанском

В 50 километрах от Харькова продолжается битва за Волчанск, который безуспешно пытаются захватить российские войска. Город почти полностью разрушен, британская газета The Guardian в статье о Волчанске называет его «мини-Сталинградом XXI века», «местом смерти, грохота орудий и ближних боев». Несмотря ни на что украинским военным удается держать оборону. «Медуза» в последней на настоящий момент сводке писала, что подразделениям ВС РФ по-прежнему не удается захватить даже северную половину города и форсировать реку Волчью, которая делит город на две равные половины. Украинское командование регулярно ротирует военных, непосредственно участвующих в боях за Волчанск, чтобы они получили хотя бы краткую передышку.

Украинские военные под Волчанском, где они отдыхают перед отправкой в бой, получают помощь в том числе от волонтеров — это продовольствие и стройматериалы. Находящимся в Волчанске бойцам ВСУ, писала The Guardian, запасы воды, еды и боеприпасов можно доставить только с помощью дронов Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

На оборону Волчанска, пишет The Guardian, отправлены опытные бойцы ВСУ, тогда как российские подразделения, штурмующие город, состоят как из людей, имеющих боевой опыт, так и из новобранцев Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Для краткого отдыха украинских военных приспособили дома в селе недалеко от Волчанска, жители которого эвакуировались из-за боев Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

В одном из домов разместили кухню, где работает военный повар Виктор Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

В боях за Волчанск обе стороны активно используют дроны. Из-за беспилотников, рассказывали украинские бойцы The Guardian, в городе почти невозможно использовать бронетехнику — ее быстро уничтожат дроны. Беспилотники позволяют операторам дистанционно отслеживать происходящее на поле боя в режиме реального времени. На экранах украинские операторы дронов видят в числе прочего тела погибших российских военных на улицах Волчанска. «Я не жалею их. Они постоянно пытаются захватить нашу территорию. Русские — зомбированные люди. Если мы не остановим их, они продолжат», — заявил журналистам один из бойцов ВСУ Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Сгоревшая бронемашина под Часовым Яром

Войска РФ продолжают пытаться занять и Часов Яр в Донецкой области, имеющий стратегическое значение для боев на этом участке фронта. Украинские телеграм-каналы 9 июня сообщили, что российское командование уже несколько дней накапливает войска в микрорайоне Канал — на восточной окраине Часова Яра. Источник «Украинской правды» в ВСУ также подтвердил, что российские военные находятся на восточной окраине города и пытаются продвигаться при поддержке артиллерии и под прикрытием дронов.

Разбитый бронеавтомобиль ВСУ «Козак-5» под Часовым Яром Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.