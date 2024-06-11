«Я не жалею их. Русские — зомбированные люди. Если мы не остановим их, они продолжат». Украинские военные сражаются за Волчанск Восемьсот тридцать восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Азовском море украинские беспилотники атаковали буксир и баржу.
- Войска РФ сбросили три авиабомбы на Харьков. Ранены восемь человек.
- В Польше произошел взрыв на военном заводе, который в том числе выпускает зенитно-ракетные комплексы для Украины.
- Финляндия заподозрила российский самолет в нарушении воздушного пространства. Это произошло впервые с момента вступления страны в НАТО.
- Белгородский телеграм-канал опубликовал обращение детей к губернатору — они скандируют «Укрытие!», требуя построить убежище около их площадки.
- Часть истребителей F-16, которые получит Украина, разместят на авиабазах в других странах.
- Екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z, приговорили к трем годам колонии-поселения.
- В Шебекино подорвались на мине трое бойцов самообороны и сотрудник телеканала «Россия 24».
- В Москве арестовали на семь суток студентку за кулон с тризубом. Ее задержали на Борисовском кладбище, где похоронен Алексей Навальный.
Обстрел Харькова
Российские войска, пытающиеся наступать в Харьковской области, продолжают наносить удары по Харькову. 10 июня на Киевский и Салтовский районы города были сброшены авиабомбы КАБ-500, сообщил глава региона Олег Синегубов.
Быт украинских солдат под Волчанском
В 50 километрах от Харькова продолжается битва за Волчанск, который безуспешно пытаются захватить российские войска. Город почти полностью разрушен, британская газета The Guardian в статье о Волчанске называет его «мини-Сталинградом XXI века», «местом смерти, грохота орудий и ближних боев». Несмотря ни на что украинским военным удается держать оборону. «Медуза» в последней на настоящий момент сводке писала, что подразделениям ВС РФ по-прежнему не удается захватить даже северную половину города и форсировать реку Волчью, которая делит город на две равные половины. Украинское командование регулярно ротирует военных, непосредственно участвующих в боях за Волчанск, чтобы они получили хотя бы краткую передышку.
Сгоревшая бронемашина под Часовым Яром
Войска РФ продолжают пытаться занять и Часов Яр в Донецкой области, имеющий стратегическое значение для боев на этом участке фронта. Украинские телеграм-каналы 9 июня сообщили, что российское командование уже несколько дней накапливает войска в микрорайоне Канал — на восточной окраине Часова Яра. Источник «Украинской правды» в ВСУ также подтвердил, что российские военные находятся на восточной окраине города и пытаются продвигаться при поддержке артиллерии и под прикрытием дронов.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.