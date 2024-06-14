Это невыполнимые условия. Война продолжится Первые реакции Z-блогеров на «реальное мирное предложение» Путина

Это последнее мирное предупреждение Путина. Исходя из его слов, никаких договорняков с Украиной быть не может. Сдача Запорожья и Херсона — заведомо невыполнимые для Киева условия. Согласиться на это Украину может вынудить только военный разгром или прекращение помощи Запада. Поэтому война продолжится. Предложения не будут приняты, так как они бы зафиксировали стратегическое поражение США. Это еще одна торпеда в саммит мира: Россия показывает глобальному Югу, что она предлагала мир, а его отвергнут те, кто вещает про мирные саммиты. Этими словами РФ фактически поучаствовала в конференции в Швейцарии, теперь ее можно не проводить. Фактически позиция заключается в следующем: мы всегда хотели решить проблему мирно, но после саботажа Запада и Киева пришлось прибегнуть к силе. Сегодня это может показаться экзотичным, но когда-нибудь мы сможем сказать: а ведь мы предлагали вам более мягкий вариант.

Этот материал — компиляция постов из крупных провоенных телеграм-каналов («Рыбарь», «Военный осведомитель», Colonelcassad и других). Некоторые высказывания незначительно отредактированы для придания связности тексту, их смысл полностью сохранен.

«Реальное мирное предложение» Путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

«Реальное мирное предложение» Путина

Путин перед саммитом в Швейцарии (куда его не позвали) выдвинул свои условия прекращения войны с Украиной. Вот его «реальное мирное предложение» Он требует отдать Запорожье (российские войска не смогли захватить этот город) и Херсон (оттуда они отступили)

Фото на обложке: Александр Река / ТАСС / Profimedia