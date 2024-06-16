В самопровозглашенной ДНР погиб журналист Никита Цицаги
Источник: Chess-News
Военный корреспондент News.ru Никита Цицаги погиб в самопровозглашенной ДНР. Как сообщило издание, журналист погиб в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Цицаги планировал сделать репортаж.
Цицаги попал под обстрел со стороны ВСУ, утверждает глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он рассказал, что журналист регулярно приезжал в ДНР с марта 2022 года.
Цицаги сотрудничал как корреспондент и фотограф с несколькими российскими изданиями, включая «Холод» и «Ленту.ру». В 2023 году журналист получил премию «Редколлегия» за репортаж из Шебекино для «Новой вкладки».