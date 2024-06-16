Война Восемьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявления Владимира Путина, сделанные в пятницу.

Путин тогда назвал условия прекращения огня, которые включают в себя вывод украинских войск с территорий, которые Россия захватила или считает своими, отказ от вступления в НАТО и снятие санкций.

Кулеба в ходе общения с прессой на саммите мира заявил, что «настанет момент, когда будет нужно говорить с Россией» (на нынешний саммит Москва ехать отказалась). «[Но] мы не позволим России говорить языком ультиматумов», — добавил глава украинского МИДа.

Кулеба считает, что заявления Путина были сделаны специально накануне саммита мира, чтобы «перебить» внимание к нему, но «серьезного отношения к его позициям нет».

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