Война Восемьсот сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

Дмитрий Кулеба также прокомментировал заявления Владимира Путина, сделанные в пятницу.
Путин тогда назвал условия прекращения огня, которые включают в себя вывод украинских войск с территорий, которые Россия захватила или считает своими, отказ от вступления в НАТО и снятие санкций.
Кулеба в ходе общения с прессой на саммите мира заявил, что «настанет момент, когда будет нужно говорить с Россией» (на нынешний саммит Москва ехать отказалась). «[Но] мы не позволим России говорить языком ультиматумов», — добавил глава украинского МИДа.
Кулеба считает, что заявления Путина были сделаны специально накануне саммита мира, чтобы «перебить» внимание к нему, но «серьезного отношения к его позициям нет».
Работа над совместной декларацией на саммите мира в Швейцарии завершена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, текст декларации «сбалансированный», в нем учтены принципиальные для Украины моменты.
Саммит мира завершится сегодня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на полях саммита встретился c президентом Палау Сурангелем Уиппсом.
Четыре села в Белгородской области остались без электричества
Вечером 15 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков писал, что в нескольких селах Белгородского района произошло аварийное отключение электроэнергии. Тогда он добавил: «Службы приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ».
На следующее утро Гладков сообщил, что в четырех из упомянутых сел — Устинка, Ясные Зори, Нечаевка и Черемошное — «сохраняется отключение электроэнергии».
Линия электропередачи также была повреждена в результате атаки беспилотников в Шебекинском городском округе. В поселке Красное в результате атаки пострадали два человека.
Канал «Украина Сейчас» публикует видео с марша «за традиционные ценности», который проходит в Киеве в противовес гей-прайду. На марше заметили командира Русского добровольческого корпуса Дениса Никитина.
Издание отмечает, что обе акции прошли без инцидентов и уже завершились.
Главное из сводки Генштаба ВСУ на 10 утра мск:
- За прошедшие сутки произошло 118 боевых столкновений.
- По позициям ВСУ и украинским населенным пунктам со стороны ВС РФ было нанесено три ракетных удара (с применением восьми ракет), 47 авиационных ударов. Российские войска также совершили больше четырех тысяч обстрелов, в том числе 102 — из реактивных систем залпового огня.
- Наибольшая активность ВС РФ замечена на Северском и Покровском направлениях. На Северском с начала суток уже произошло пять боевых столкновений, две их них отбиты, три — продолжаются.
- На Покровском направлении российские военные совершили 18 попыток прорвать оборонительные рубежи у Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Уманского. Девять атак отбиты, еще девять — продолжаются. «Ситуация напряженная».
- За сутки, по данным Генштаба ВСУ, российская сторона потеряла 1160 человек и больше ста единиц техники.
В Киеве прошел первый гей-прайд с начала полномасштабного вторжения
В «Марше равенства» приняли участие активисты, представители дипломатических миссий, иностранные политики и международные наблюдатели, пишет «Украина Сейчас».
Издание отмечает, что акция продлилась недолго: участники прошли 100 метров и разошлись. При этом со стороны Крещатика в сторону гей-прайда направилась колонна активистов, выступающих за «традиционные ценности».
В самопровозглашенной ДНР погиб корреспондент издания News.ru Никита Цицаги.
Как сообщает News.ru, Цицаги погиб под Угледаром при атаке дронов ВСУ. Других подробностей обстоятельств его гибели не приводится.
13 июня вышел фоторепортаж Цицаги из колонии для пленных военных ВСУ, расположенной в ДНР.
Здравствуйте. Сегодня 844-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.