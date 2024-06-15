Война Восемьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Главным событием дня, как ожидается, станет начало саммита мира в Швейцарии. Он будет идти два дня на курорте Бюргеншток, расположенного недалеко от Люцерны.

В преддверии саммита власти Швейцарии подтвердили, что в нем примут участие делегации 92 стран и восьми организаций (приглашали 160).

На саммит приедут лидеры Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Польши. Делегацию США возглавит вице-президент Камала Харрис. Китай и страны так называемого глобального юга в саммите не участвуют. Россию на него не приглашали.

Накануне саммита президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством российского МИД, где представил свои условия для прекращения боевых действий. Требования президента включали: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; признание Киевом аннексированных регионов субъектами РФ; отмену санкций.