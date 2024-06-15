Война Восемьсот сорок третий день. Онлайн «Медузы»
Городская администрация Донецка, находящегося под контролем ДНР, заявила об обстреле Петровского района города украинскими военными. В результате обстрела, утверждает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин, во дворе дома на Ильинской улице погибли двое пожилых людей — мужчина и женщина.
Главным событием дня, как ожидается, станет начало саммита мира в Швейцарии. Он будет идти два дня на курорте Бюргеншток, расположенного недалеко от Люцерны.
В преддверии саммита власти Швейцарии подтвердили, что в нем примут участие делегации 92 стран и восьми организаций (приглашали 160).
На саммит приедут лидеры Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Польши. Делегацию США возглавит вице-президент Камала Харрис. Китай и страны так называемого глобального юга в саммите не участвуют. Россию на него не приглашали.
Накануне саммита президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством российского МИД, где представил свои условия для прекращения боевых действий. Требования президента включали: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; признание Киевом аннексированных регионов субъектами РФ; отмену санкций.
Харьковская область, Волчанский район
Российские войска уже более месяца пытаются идти в наступление в приграничных районах Харьковской области, пытаясь, в числе прочего, захватить Волчанск. В самом городе и вокруг него идут бои, из-за непрекращающихся обстрелов горят леса вокруг Волчанска.
УНИАН предполагает, что целью дронов, атаковавших Каменск-Шахтинский, мог быть комбинат «Каменский» — «одно из крупнейших химических предприятий юга РФ, где производят топливо для ракетных двигателей».
Глава Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что удар беспилотников повредил остекление в нежилом строении, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области сообщил об атаке дронов на Каменск-Шахтинский
«Около четырех утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет», —написал Василий Голубев в своем телеграм-канала ранним утром 15 июня.
Об атаках дронов на Ростовскую область власти РФ сообщают второй день подряд. Так, российское Минобороны утром 14 июня заявляло, что над территорией региона были сбиты 70 украинских дронов. Голубев тогда сообщал, что в Морозовском районе Ростовской области в результате атаки дронов несколько населенных пунктов остались без электричества.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие страны Африки придерживаются нейтральной позиции по отношению к этой войне. Они воздерживаются от голосований в ООН по резолюциям, осуждающим российскую агрессию и аннексию украинских территорий, но продолжают торговать со странами Западной Европы и Северной Америки.
«Медуза» поговорила с политологом Олайинкой Аджалой о том, как исторически тесные связи с СССР, неоколониализм и поставки оружия влияют на политику стран Африки в отношении России и Украины.
В Шебекино, где днем 14 июня из-за обстрела обрушился подъезд жилого дома, погибли пять человек
Тела четырех погибших, сообщил утром 15 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков, извлекли из-под завалов, еще одна пострадавшая умерла в больнице. Также шесть человек получили ранения, заявил он.
Поисково-спасательная операция на месте обстрела завершена. Как сообщил Гладков, в ее ходе были спасены шесть человек с верхних этажей здания.
Украина, которой власти РФ обвиняют в обстрелах приграничных территорий, удары по Белгородской области, в том числе по Шебекино, не комментирует.
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