Война Восемьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»

Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвиняют в «покушении на госизмену» из-за попытки перейти границу и отправиться воевать в Украину.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, по данным ТАСС, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: покушение на госизмену (часть 3 статьи 30, статья 275 УК), попытка незаконного пересечения границы (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК) и попытка участия в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК).

Следствие утверждает, что братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда они пытались пересечь границу с Украиной, чтобы уехать воевать на стороне ВСУ.