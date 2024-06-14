Война Восемьсот сорок второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 13 июня читайте здесь.
Главные новости:
- Над российскими регионами сбили более 80 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. В Ростовской области несколько сел остались без света.
- Байден и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности. Оно задумывается как «мост» на пути Украины к возможному членству в НАТО.
- В России признали «террористической организацией» добровольческий Грузинский национальный легион, который воюет на стороне Украины.
- Троих сыновей липецкого священника обвинили в госизмене из-за попытки уехать воевать на стороне ВСУ.
- «Ведомости»: Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала войны, вновь регистрирует свои товарные знаки в РФ.
Во Второй западный окружной военный суд поступило уголовное дело троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвиняют в «покушении на госизмену» из-за попытки перейти границу и отправиться воевать в Украину.
Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых, по данным ТАСС, обвиняют по трем статьям уголовного кодекса: покушение на госизмену (часть 3 статьи 30, статья 275 УК), попытка незаконного пересечения границы (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 322 УК) и попытка участия в деятельности террористической организации (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК).
Следствие утверждает, что братьев Ащеуловых задержали в Курской области, когда они пытались пересечь границу с Украиной, чтобы уехать воевать на стороне ВСУ.
Утром 14 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
По свидетельствам корреспондентов «Суспильне», звуки взрывов были слышны в Киеве и Хмельницкой области. Местные власти призвали жителей спуститься в укрытия.
Вскоре Воздушные силы ВСУ отменили тревогу в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Ночью в Украине из-за российской атаки дважды срабатывали сигналы воздушной тревоги.
В конце февраля 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал главу Грузинского национального легиона Мамуку Мамулашвили по статьям о вербовке наемников (359 УК РФ) и о возбуждении ненависти по отношению к военным (282 УК РФ). МВД России объявило Мамулашвили в розыск, его также внесли в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг.
В Грузии спецслужбы обвиняют Мамулашвили в попытке «дестабилизации» ситуации в стране. По версии Службы госбезопасности Грузии, Мамулашвили был одним из участников заговора, имевшего целью организацию гражданских беспорядков для свержения власти.
По словам Мамулашвили, его несколько раз пытались отравить. О последней попытке отравления лидер Грузинского легиона рассказал 13 июня. В его организме обнаружили высокий уровень мышьяка, ртути и олова, которые, вероятно, попали вместе с пищей. Мамулашвили обратился в правоохранительные органы Украины, они начали расследование.
Южный окружной военный суд признал Грузинский национальный легион «террористической организацией» и запретил его деятельность на территории России, сообщает ФСБ.
По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 году «под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины». Это наиболее крупное вооруженное формирование, «комплектуемое по национальному признаку» — участники легиона причастны к организации диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам российских военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения, утверждают в ФСБ.
- Грузинский национальный легион был создан в 2014 году в качестве добровольческого формирования, а с начала полномасштабной войны в Украине участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Легион состоит из бывших военных или сотрудников грузинских спецслужб, а возглавляет его Ушанги Мамулашвили (также известен как Мамука Мамулашвили). В июне 2022 года он рассказывал, что через Грузинский легион проходят от 70% до 80% воюющих на стороне Украины иностранцев прежде чем отправиться в другие подразделения.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти украинских регионов: Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Хмельницкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Черниговской областей.
По данным медиацентра ВСУ, в общей сложности были атакованы 73 населенных пункта и 195 объектов инфраструктуры.
Российские войска применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Корреспондент российского пропагандистского канала НТВ Алексей Ивлиев, попавший 13 июня под обстрел в Горловке в аннексированной ДНР, лишился руки. Он записал видео из больницы, где его экстренно прооперировали.
Оператор НТВ Валерий Кожин, также получивший ранение вместе с Ивлиевым в Горловке, умер вчера в больнице.
The Coca-Cola Company, прекратившая работу в России после начала войны, подала три заявки на регистрацию в РФ товарных знаков — Coca-Cola, Sprite и Fanta. Заявки, поданные в апреле, «Ведомости» обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Регистрация товарных знаков запрашивается для напитков.
По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории страны могут быть аннулированы. С учетом того что бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta были выведены с рынка в 2022-м, их правовая охрана может быть досрочно прекращена в 2025 году, заявила генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. Она предположила, что Coca-Cola подает заявки в Роспатент, чтобы не допустить утраты прав на свои ключевые бренды.
Другие специалисты в области патентного права, опрошенные «Ведомостями», не исключают, что заявки на регистрацию брендов может говорить о намерении Coca-Cola в будущем вернуть их на российский рынок.
О ситуации в регионах Украины к утру 14 июня
За минувшие сутки российские войска 346 раз ударили по Запорожской области. Под огнем находились семь населенных пунктов. Поступило два сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Днепропетровской области за ночь сбиты пять российских дронов в Каменском, Днепровском, Синельниковском и Криворожском районах. Также под обстрел попала Марганецкая община. О пострадавших сообщений не поступало.
В Херсонской области за сутки под огнем находились 18 населенных пунктов. Российские войска атаковали жилые кварталы, повредив девять частных домов, заведение культуры и автомобиль. Погиб один человек. Ночью во время воздушной атаки был сбит один «Шахед».
В Харьковской области ночью под российские обстрелы попали села Купянск-Узловой и Глушковка Купянского района. В результате загорелись три частных дома и легковой автомобиль. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На швейцарском курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна 15-16 июня пройдет саммит мира, организованный Украиной. По данным украинской службы «Радио Свободы», во встрече примут участие 78 стран и организаций. При этом Китай, Бразилия, Саудовская Аравия и несколько других стран отказались от участия в саммите, а Россию на него не пригласили. По словам президента Владимира Зеленского, среди прочего участники обсудят обмен военнопленных по формуле «всех на всех», а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности. «Медуза» узнала у старшего научного сотрудника центра RAND Самуэля Чарапа почему Кремль беспокоится из-за швейцарского саммита, о чем говорит отказ Китая от участия в нем и означает ли инициатива Украины ее готовность вести мирные переговоры с РФ.
Вооруженные силы Польши этой ночью вновь поднимали в воздух самолеты из-за российской атаки на Украину.
«Это была очередная напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации РФ, наносившей удары крылатыми ракетами и беспилотниками типа „Шахед“ по объектам на западной территории Украины», — говорится в заявлении оперативного командования Вооруженных сил Польши.
В предыдущий раз подобную активность российской авиации польские военные фиксировали в ночь на 12 июня.
В ночь на 14 июня российские военные нанесли новый ракетно-авиационный удар по Украине, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
В общей сложности армия РФ запустила:
- десять крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской области;
- три баллистических ракеты «Искандер-М» из аннексированного Крыма и Краснодарского края;
- одну аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал» из воздушного пространства Тамбовской области;
- 17 ударных дронов типа «Шахед-131/136» из Ейска Краснодарского края.
Силы украинской ПВО сбили семь крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 дронов в пределах Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбило 87 украинских беспилотников над российскими регионами и аннексированным Крымом.
Так, 70 дронов были перехвачены над Ростовской областью, по шесть — над Воронежской и Курской областями, еще по два — над Белгородской и Волгоградской областями, а также один над Крымом.
В Морозовском районе Ростовской области в результате атаки дронов несколько населенных пунктов остались без электричества, заявил губернатор региона Василий Голубев. Местные жители сообщали о взрывах и пожаре в городе Морозовске. Там находится военный аэродром, который 5 апреля уже подвергался атаке.
В Лискинском районе Воронежской области беспилотники атаковали нефтебазу. Как сообщил глава региона Александр Гусев, в результате падения обломков дронов был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар. Пострадавших, по словам чиновника, нет.
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в ходе саммита G7 подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Как говорится в тексте соглашения, стороны рассматривают его в качестве «моста» к будущему возможному членству Украины в НАТО. Документ будет действовать на протяжении десяти лет.
Соглашение предусматривает, что США будут продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в военной промышленности, а также расширять обмен разведывательными данными. Также документ гарантирует, что в случае нападения на Украину или угрозы такой атаки представители Киева и Вашингтона в течение 24 часов соберутся на экстренную встречу для обсуждения возможной помощи со стороны США.
При этом соглашение не включает в себя обязательств со стороны США по использованию американских военных для защиты Украины, а также не содержит каких-либо финансовых обязательств Вашингтона перед Киевом.
Ранее 13 июня Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали аналогичное десятилетнее соглашение о безопасности между Киевом и Токио.
Пять человек ранены в результате российского обстрела города Селидово в ночь на 14 июня, заявил глава военной администрации Донецкой области Вадим Филашкин.
Повреждены десять многоэтажных жилых домов, три административных здания и несколько магазинов.
Здравствуйте. Сегодня 842-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В новом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня войны читайте здесь.