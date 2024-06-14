До начала российского вторжения Украина была одним из центров суррогатного материнства. Теперь клиники переехали в Грузию «Русская служба Би-би-си» рассказала, как устроен этот рынок

До недавних пор Украина была одним из главных центров суррогатного материнства, однако после полномасштабного вторжения в страну российских войск международные клиенты и клиники переместились в Грузию. Местным агентствам, чтобы удовлетворить спрос, приходится искать суррогатных матерей в странах Центральной Азии. Подробнее о том, как устроен этот бизнес, рассказала «Русская служба Би-би-си».

После начала полномасштабной войны в Украине многие украинские и российские клиники суррогатного материнства для сохранения международных клиентов открыли свои представительства в Грузии, где с конца 1990-х годов действует очень либеральное законодательство в области вспомогательных репродуктивных технологий.

«Ранее на этом рынке лидирующая позиция была у Украины, но и Грузия также давно на этом рынке, сейчас у них просто увеличились объемы работы только из-за того, что многие клиники в Украине и России теперь открылись в Грузии», — пояснила «Русской службе Би-би-си» Динара Бекбергенова, директор клиники «Болашак» в Казахстане.

По ее оценкам, после начала войны число клиник в Грузии, проводящих программы по суррогатному материнству, удвоилось — с примерно 40 до более чем 80 за последние два года. Такую оценку Бекбергенова дала на основании своего опыта работы агентом для клиник разных стран, включая Грузию, в течение последних 15 лет.

В то же время в международной некоммерческой организации Growing Families, оказывающей помощь людям, которые решили прибегнуть к суррогатному материнству, оценивают число грузинских клиник, работающих на рынке, в пределах 20. Впрочем, эксперты соглашаются, что число компаний и заказов резко увеличилось.

В Growing Families также отметили, что после начала полномасштабной войны рынок суррогатного материнства в Украине сократился на 90%. В Грузии число детей, рожденных таким путем, выросло на 400% с начала 2023 года. «Только у одной клиники New Life в 2024 году заказов стало в пять раз больше, чем в 2023 году», — заявил основатель Growing Families Сэм Эверингем.

По неофициальным оценкам, за последний год в стране могли родиться до трех тысяч детей от суррогатных матерей, отмечает «Русская служба Би-би-си». Стоимость этой услуги в Грузии составляет от 45 до 70 тысяч долларов. На цену влияют возраст матери, число детей, рожденных в результате одной беременности, сопутствующие медицинские услуги и другие расходы.

Для удовлетворения возросшего спроса грузинские клиники, которые и раньше привлекали суррогатных матерей из третьих стран, стали еще активнее работать в этом направлении, главным образом в странах Центральной Азии. По данным Growing Families, женщины из центральноазиатских республик уже составляют около 70% от общего числа суррогатных матерей в Грузии.

Как пишут журналисты, это объясняется несколькими факторами, в том числе налаженными еще до войны рабочими контактами между клиниками в бывших советских республиках. Кроме того, предлагаемые гонорары в несколько раз превышают доступный многим женщинам годовой заработок в этих странах — за суррогатное материнство они могут получить от 15 до 30 тысяч долларов. Также им положены ежемесячные выплаты в размере примерно 500 долларов на время беременности и оплата жилья в Тбилиси.

«Я лично этим занимаюсь только ради денег, я мать-одиночка, воспитываю троих детей сама. В прошлый раз за полученный гонорар я открыла маленький бизнес. Это мне очень помогло, поэтому решила еще раз пройти программу. Я и остальные сурмамы идем на это только из-за нужды, только рожавшая женщина знает и понимает всю боль и мучения родов, никто на это просто так не подпишется», — рассказала 35-летняя Махабат из Кыргызстана, которая вынашивает ребенка для граждан Китая.

Подобным же образом свое участие в программе суррогатного материнства объяснили еще две собеседницы издания. Жительница Алматы Бота (имя изменено), бывший сожитель которой набрал кредитов на ее имя и исчез, рассказала журналистам, что хочет принять участие в программе ради своих двух детей. «Сейчас я зарабатываю по 250-300 тысяч тенге (500-600 долларов). Половина этой суммы уходит на уплату долгов, остальное — на проживание. Если у меня получится стать сурмамой, я свой гонорар потратила бы на будущее моих детей, на ипотеку будущего жилья», — сказала Бота.

Журналисты уточняют, что она не прошла стадию предварительных обследований, поскольку во время родов полтора года назад ей сделали кесарево сечение. Сама Бота рассчитывает, что в будущем ее возьмут в программу.

37-летняя Алина из Казахстана, попросившая не показывать ее лицо и не называть настоящего имени, рассказала журналистам о рисках, связанных с «неоднозначным» отношением к суррогатному материнству в странах Центральной Азии.

«У нас менталитет такой — непредсказуемый. Я это делаю в целях безопасности, если другие люди увидят меня где-то на улице и узнают, я не знаю, как они себя поведут. Я боюсь физической расправы от незнакомых мне людей», — объяснила она.

28-летняя Сабина (имя изменено), участвующая в программе суррогатного материнства, отметила, что в странах Центральной Азии, где набирает популярность радикальный ислам и сильны консервативные взгляды, решившихся на такой шаг женщин «презрительно осуждают».

«Недавно мои родные мне задали вопрос, не греховно ли мне как мусульманке быть суррогатной мамой? Я считаю, что рождение ребенка, а именно это я сейчас и делаю, это хорошо. Потому что я дарю жизнь и делаю добро тем людям, которые сами не смогут стать родителями. И плюс к этому делаю свою жизнь немножко легче, получаю за это гонорар», — добавила Сабина.

При этом вопросы к бизнесу суррогатного материнства есть и у правозащитников, которые считают, что эта сфера остается плохо регулируемой, а женщины, рожающие для других семей, часто оказываются в уязвимом и незащищенном положении. Например, на специализированных форумах и в телеграм-чатах встречаются истории о том, что женщины из Центральной Азии оказывались без какой бы то ни было поддержки после выкидышей или осложнений, пишет «Би-би-си».

«С точки зрения права суррогатное материнство — это трудовая эксплуатация, это эксплуатация живого организма. Выносить ребенка в течение девяти месяцев — это все-таки труд. Хотя по условиям договора женщинам предлагается бесплатное проживание, обеспечение продуктами питания, частичная витаминизация, но этого всего недостаточно. Потому что женщина девять месяцев не может нигде работать, она не может ни с кем встречаться, она не может получать поддержку ни от кого в момент вынашивания ребенка», — подчеркнула казахстанская правозащитница Зульфия Байсакова.

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