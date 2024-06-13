Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»

12 июня на дороге Козельск — Оптина пустынь вооруженный мужчина остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. В результате стрельбы пострадала женщина, которая пишет иконы для обители. Она получила легкую травму от срикошетившего при стрельбе в землю куска асфальта.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший пытался ограбить проезжающий мимо автомобиль. Подозреваемого в стрельбе вскоре задержали. Это 31-летний житель города Сосенский. Возбуждено уголовное дело о разбое.

По данным телеграм-канала «База», стрельбу у монастыря в Оптиной Пустыни открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону . Издание Astra пишет, что речь идет об Андрее Дымовских, который ранее был был судим за кражу и и вымогательство оружия.

Сообщается, что военный сбежал после стрельбы у Оптиной пустыни в лес. Его искали всю ночь, в Калуге и окрестностях был введен план «Сирена». Ночью при попытке задержания он открыл стрельбу по полицейским. Лишь к утру подозреваемого задержали, после сообщения от врачей больницы в Козельске, куда приходил военный.