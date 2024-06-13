Война Восемьсот сорок первый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 июня читайте здесь.
Главные новости:
- ЦБ приостановил торги гонконгским долларом на Мосбирже из-за его привязки к доллару США.
- Лидеры G7 договорились до конца года выделить Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов.
МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
Информацию об этом «Медиазона» обнаружила в соответствующей базе ведомства.
Против Лазаревой возбуждено уголовное дело, говорится в карточке розыска. Однако, по какой статье его возбудили, не уточняется.
- Татьяна Лазарева неоднократно критиковала российские власти, вела протестные акции в РФ до начала войны, а после — выступала против российского вторжения в Украину и поддерживала политзаключенных, в том числе осужденных по статье о «фейках» про российскую армию. Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения она уехала в Киев. В России Лазареву объявили «иностранным агентом».
12 июня на дороге Козельск — Оптина пустынь вооруженный мужчина остановил автомобиль и открыл стрельбу в воздух и землю. В результате стрельбы пострадала женщина, которая пишет иконы для обители. Она получила легкую травму от срикошетившего при стрельбе в землю куска асфальта.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, стрелявший пытался ограбить проезжающий мимо автомобиль. Подозреваемого в стрельбе вскоре задержали. Это 31-летний житель города Сосенский. Возбуждено уголовное дело о разбое.
По данным телеграм-канала «База», стрельбу у монастыря в Оптиной Пустыни открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону СВО. Издание Astra пишет, что речь идет об Андрее Дымовских, который ранее был был судим за кражу и и вымогательство оружия.
Сообщается, что военный сбежал после стрельбы у Оптиной пустыни в лес. Его искали всю ночь, в Калуге и окрестностях был введен план «Сирена». Ночью при попытке задержания он открыл стрельбу по полицейским. Лишь к утру подозреваемого задержали, после сообщения от врачей больницы в Козельске, куда приходил военный.
В Кривом Роге 14 июня объявили днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара
Как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, в результате атаки погибли девять человек, еще 32 ранены. Среди пострадавших пять детей.
В больницы, по словам Вилкула, доставлены 13 раненых, пятеро их них — в тяжелом состоянии, еще один — в крайне тяжелом состоянии.
В городе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. К работам привлекли 12 бригад коммунальных работников. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершили накануне.
- Днем 12 июня войска РФ нанесли ракетный удар по жилому сектору Кривого Рога. Силы обороны юга Украины сообщили, что при обстреле были повреждены административное здание и жилой многоквартирный дом.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию девяти украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Войска РФ применили для обстрелов различные виды вооружения, в том числе минометы, артиллерию и танки. Атаковано 72 населенных пункта и 87 объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Ситуация в регионах Украины
- Войска РФ вечером 12 июня обстреляли из артиллерии Покровскую общину в Днепропетровской области. Люди не пострадали. О других последствиях обстрела не сообщается.
- За минувшие сутки российские военные 404 раза ударили по Запорожской области. Под обстрелы попали 10 населенных пунктов. Местные власти получили четыре сообщения о разрушении домов. Мирные жители не пострадали.
- В Донецкой области в результате обстрелов погиб житель поселка Острое.
- За сутки войска РФ обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, в том числе город Херсон. Российские военные попали по жилым кварталам, в объекты критической инфраструктуры, газопровод, хозяйственную постройку, ангар и сельхозтехнику. Поврежден частный дом. Люди не пострадали.
- Утром 13 июня российские военные нанесли авиаудар и обстреляли из артиллерии село Куриловка в Харьковской области. Повреждены четыре частных дома. Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли не менее восьми населенных пунктов региона. Повреждены дома, здание учебного заведения, автомобиль и помещение фермерского хозяйства. Пострадали два человека.
- В Сумской области ночью и утром 13 июня российские военные совершили семь обстрелов приграничных территорий. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.
Центральный банк России после введения санкций США в отношении Мосбиржи объявил о приостановке с 13 июня торгов гонконгским долларом.
Решение было принято «для сокращения рисков», пояснили в банке. Приостановку торгов гонконгксим долларом в ЦБ объяснили удлинением расчетов — эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят в нем расчеты, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, пишет РБК со ссылкой на заявление.
Также Центробанк сдвинул на три часа начало торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара. 13 июня торги начнутся не в 6:50 утра, а в 9:50.
Лидеры G7 договорились до конца года выделить Украине 50 миллиардов долларов под залог доходов от замороженных российских активов
Об этом пишет Le Monde со ссылкой на представителя президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, всю сумму Украина получит сразу, а погашаться кредит будет за счет прибыли от замороженных активов ежегодно.
Изначально эта идея принадлежала американской стороне, сказал собеседник Le Monde. «Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены (то есть вернутся России) или доходов от них окажется недостаточно для финансирования кредита, то нам придется подумать о том, как разделить нагрузку [по кредиту]», — добавил он.
В Киевской области больше суток продолжается тушение пожара на промышленном предприятии, которое загорелось в результате атаки войск РФ в ночь на 12 июня, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
На месте работают 249 сотрудников ГСЧС, 98 единиц техники и четыре пожарных поезда.
Утром 12 июня администрация Киевской области сообщала, что в двух районах региона из-за падения обломков сбитых ракет и дронов произошли пожары на промышленном объекте и в складском помещении. Повреждены частный дом, АЗС и гараж. Один местный житель получил ранение.
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 13 июня российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Ярославской области и еще один во Владимирской области.
Атака дронов была отражена на подлете к Ярославлю, уточнил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По его словам, на месте падения беспилотников разрушений и пострадавших нет. Власти Владимирской области атаку не комментировали.
Кроме того, в лесу в Калужской области нашли обломки ранее сбитого украинского беспилотника, рассказал глава региона Владислав Шапша.
Здравствуйте! Начинается 841-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.