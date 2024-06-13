В Украине обсуждают законопроект, который даст возможность бизнесу за деньги бронировать своих сотрудников от призыва в армию Как это будет работать

The Presidential Office of Ukraine / Picture Alliance / Scanpix / LETA

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании. Этот вопрос обсуждается в украинском обществе уже давно — и вызывает множество дискуссий: одни называют такой подход несправедливым, поскольку он позволит состоятельным людям «откупиться» от службы в армии, другие считают, что это поможет решить сложную ситуацию с финансированием армии. Издание «Экономическая правда» рассказывает о трех основных моделях экономического бронирования, которые предлагают парламент и правительство, и о том, как это может работать. «Медуза» коротко пересказывает этот материал.

Законопроект, внесенный главой комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой вместе с другими депутатами, предусматривает, что компании, которая хочет забронировать своего работника, нужно будет выплачивать за него военный сбор в размере 20 тысяч гривен в месяц (около 44 тысяч рублей). При этом у предприятия не должно быть задолженности по налогам и сборам, а забронировать таким образом можно не более половины всех военнообязанных работников. Эта же схема будет работать и для физических лиц-предпринимателей, которые смогут подтвердить, что они работают на протяжении длительного времени. Точнее эту процедуру и детали, по словам Наталухи, определит кабинет министров.

Для бронирования сотрудника компании нужно будет указать сведения о нем на электронном портале и предоставить выписку об уплате военного сбора за три месяца. После проверки компании на отсутствие задолженности сотруднику дадут «желтый» QR-код, с которым он должен в течение 60 дней обновить свои данные и получить «зеленый» QR-код, подтверждающий статус бронирования. Как отмечает «Экономическая правда», таким образом исключаются ситуации, когда сотрудника, которого компания хочет сохранить, мобилизуют при посещении ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). На такие случаи неоднократно жаловался бизнес.

Комментируя внесенный законопроект, Наталуха отметил, что военный сбор будет уплачивать не работник, а бизнес, который таким образом сам и решит, кто из сотрудников для него наиболее важен. Предложенная модель экономического бронирования получила название парламентской.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма представил другой вариант экономического бронирования, поддержанный правительством. Он предполагает, что избежать мобилизации смогут люди с зарплатой выше 35 тысяч гривен в месяц (около 76 тысяч рублей).

Третий подход предполагает смешанный вариант: бронирование наемных работников, зарплаты которых превышают 35 тысяч гривен, и физических лиц-предпринимателей, которые уплатят военный сбор в 20 тысяч гривен. Обе модели — правительственная и смешанная — будут оформлены отдельными альтернативными законопроектами. Они пока в парламент не внесены, но, по словам Наталухи, это вскоре будет сделано.

Вместе с тем в Украине продолжает действовать система бронирования сотрудников критически важных предприятий. Оборонным и энергетическим компаниям за сотрудников, попадающих под бронирование, платить будет не нужно.

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Одной из основных причин необходимости экономического бронирования «Экономическая правда» называет нехватку средств на оборону. За первые четыре месяца 2024 года государство потратило на это 42,2% от годового плана, а если бы средства расходовались равномерно, то должно было бы потратить 33,3%, отмечает «Экономическая правда». В армии возникают и дополнительные потребности, не учтенные при формировании бюджета на 2024 год — они оцениваются в 500 миллиардов гривен (более одного триллиона рублей).

Кроме того, западные союзники не разрешают Украине тратить предоставленное ими финансирование на нужды обороны, и собирать необходимую сумму правительству приходится внутри страны. С этой целью, в частности, правительство планирует повысить ставку военного сбора, который работающие украинцы платят уже сейчас (с 1,5% до 5% от дохода) и ставку НДС.

По оценке Наталухи, внесенный законопроект позволит бизнесу забронировать 1,45 миллиона человек. По оценке авторов законопроекта, после этого в Украине останутся еще 2,13 миллиона мужчин возрасте 25–60 лет, подлежащих мобилизации. Статус миллиона из них при этом государству неизвестен.

Когда законопроект будет рассмотрен, не уточняется. По словам Наталухи, определенная поддержка этой инициативы в парламенте есть даже среди оппозиционных партий, однако есть возражения со стороны военных — особенно в условиях наступления российской армии в Харьковской области и Донбассе.

Для отражения наступления нужно мобилизовать больше людей, но на их содержание нужны деньги, отмечает «Экономическая правда». «Станет ли экономическое бронирование выходом — неизвестно. Однако искать баланс между потребностями в средствах и бойцах государству придется, и вряд ли его можно найти с помощью простых и популярных шагов», — заключает издание.

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