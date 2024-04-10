В Украине ряду телеканалов и передвижному цирку подтвердили статус критически важных предприятий. Их сотрудники получают отсрочку от мобилизации Решение вызвало волну недовольства. Министра культуры «возмутил хейт»

Sergey Kamshylin / Shutetrstock

Министерство культуры и информационной политики Украины 8 апреля опубликовало указы, в которых подтвердило статус критически важных предприятий ряду телеканалов и цирков.

Статус критически важного предприятия означает, что не менее половины его сотрудников получают отсрочку от призыва по мобилизации. Он присваивается, если предприятие отвечает хотя бы трем из семи критериев, перечисленных в постановлении кабинета министров Украины от 27 января 2024 года. Заявку организации должны подавать в профильное министерство.

Сейчас в списке критически важных предприятий в сфере культуры и информационной политики насчитываются 143 организации. В их числе национального телемарафона «Единые новости», несколько областных цирков, передвижной цирк Украины, национальная опера, театры и ряд футбольных клубов. И хотя сам статус критических важных этим организациям был присвоен еще в феврале, после новости о его подтверждении в соцсетях начали критиковать решение Минкульта.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, опубликовавший указы ведомства, касающиеся цирков, прокомментировал их так: «Здесь действительно два варианта объяснения у меня: или просто толерантно относятся. Ну как к коллегам по цеху, так сказать. Или версия с боевыми верблюдами не такой уж и шуткой была». Бывший командир полка Максим Жорин написал, что если передвижной цирк получил статус критически важного предприятия, то «хотя бы часть народных депутатов по бронированию нужно снимать — ну или пусть оформляются в структуру, которая им больше подходит».

На критику решения Минкульта ответил глава ведомства Ростислав Карандеев. «Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране», — написал Карандеев.

Министр отметил, что нельзя делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию. «„Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины“ — не уличное шапито, как кто-то рисует в своем воображении, а профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела», — добавил Карандеев. Он назвал передвижной цирк единственным заведением, которое дает представления в самых отдаленных районах, «где люди не имеют возможности посещать культурные мероприятия».

Кроме того, как пишет Карандеев, никаких новшеств подтверждение статуса не принесло, а алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа остался неизменным. Отсрочку, по его словам, получают только те, без кого невозможна работа заведений — и это «очень мало людей». «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины», по словам министра культуры, подала список на бронирование всего из 14 человек — 11 исполнителей в самых сложных цирковых жанрах и троих технических работников. Карандеев отметил, что это меньше 10% от общей численности всего коллектива.

Не меньшее значение во время войны, как написал Карандеев, имеют и сотрудники украинских СМИ, которые «являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 апреля поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное постановление о бронировании и определить «исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры». «Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве», — заявил Шмыгаль.

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