На оккупированных территориях в День России открывают сады сирени и раздают паспорта. В Донецкой области военные медики спасают бойцов ВСУ Восемьсот сороковой день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Девять человек погибли, 29 получили ранения.

США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня.

Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для всех стран НАТО.

Генштаб ВСУ: Украина нанесла удар по российским ракетным комплексам в Крыму.

Financial Times нашла в российском банке данных о детях-сиротах анкеты четверых несовершеннолетних, вывезенных из Украины.

«Система»: семь компаний подали в суд на появившийся после начала войны «Ростовский патронный завод». Он закупал машины от имени Минобороны и не платил за них.

Российские войска атаковали Киев и другие регионы Украины дронами и ракетами.

В Белгородской области в результате украинского обстрела снаряд попал в квартиру. Погиб мирный житель.

Зенитное орудие ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области российские войска, оккупировавшие часть региона, постоянно обстреливают из артиллерии и атакуют дронами позиции украинских войск на правом берегу Днепра. Для того, чтобы отражать эти атаки бойцы ВСУ используют, в числе прочего, зенитные установки ЗУ-23-2. Зенитки были разработаны в 1960 году в СССР, однако оказались эффективными и против современных беспилотников.

Украинская ЗУ-23-2 в Херсонской области. 11 июня 2024 года Ivan Antypenko / Reuters / Scanpix / LETA

День России в оккупированных областях Украины

12 июня в РФ отмечается государственный праздник — День России. Приуроченные к нему мероприятия проводят и на оккупированных территориях Украины, которые власти России называют «новыми регионами». Так, отчитывался ТАСС, в Луганске к празднику «заложили первый в Донбассе сирингарий» — сиреневый сад на Оборонной улице, в котором 300 кустов «с такими интересными и очень важными для нас, для современного мира, для современного россиянина названиями, как „Великая Победа“, как „Ветка мира“ и „Красавица Москва“». Молодежное крыло связанного с властями РФ общественное движение «Народный фронт» (ОНФ) организовало в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в аннексированных частях Херсонской и Запорожской областях Украины раздачу ленточек-триколоров и воздушных шаров.

В Луганске на фасаде Дворца молодежи в День России развернули флаг РФ размером 20 на 30 метров Александр Река / ТАСС / Profimedia

В Донецке ко Дню России приурочили торжественную церемонию вручения молодым жителям паспортов РФ Сергей Аверин / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В Геническе в оккупированной Россией части Херсонской области на торжественной церемонии развернули флаг РФ размером 10 на 15 метров. Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

В Мариуполе мероприятия в часть Дня России прошли на центральной площади. До захвата города войсками РФ она называлась площадью Свободы, а оккупационные власти переименовали ее в площадь Ленина Александр Сухов / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Украинские операторы FPV-дронов в Донецкой области

В Донецкой области оборону, в числе прочих, держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. Важную роль на этой войне играют операторы дронов, которые есть и в 24-й бригаде. Беспилотники наносят удары по личному составу, укрытиям и огневым точкам противника. «Как наше настроение? Лето, солнце, тепло — работаем», — цитируют одного из бойцов на официальной странице бригады в фейсбуке.

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Пункт стабилизации ВСУ на юге Украины

В Донецкой области воюет и 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Спасть жизни раненым украинским бойцам помогают военные медики в пунктах стабилизации.

Пункты стабилизации — это, по сути, известные всем военно-полевые госпитали, которые, однако, ограничены в своих функциях. Врачи, которые там работают, не должны устранить все повреждения — только справиться с критическими и сделать так, чтобы пациент доехал в стабильном состоянии до больницы или до пункта стабилизации, оборудованного лучше Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

В пунктах стабилизации есть аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, аппараты для отслеживания состояния пациента, лекарства, донорская кровь и расходные материалы. Всем этим снабжает государство и благотворительные организации Viktor Fridshon / Global Images Ukraine / Getty Images

Уборка зерна в оккупированной части Херсонской области

Россия собирает на оккупированных украинских территориях зерно, вывозит его и продает на международном рынке. Подробно о схеме, которая используется для этого, писала, в частности, Financial Times осенью 2022 года. В 2023 году, по данным украинских властей, россияне с оккупированных территорий почти пять миллионов тонн зерна. «Важные истории» в мае 2024 года подсчитали, что с начала войны россияне зарегистрировали на оккупированных территориях Украины около 500 компаний, через которые вывозят зерно. Среди этих компаний есть связанные с близким окружением главы Чечни Рамзана Кадырова.

Уборка зерновых в селе Горностаевка, оккупированная часть Херсонской области. 11 июня 2024 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот тридцать девятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.