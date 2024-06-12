Financial Times нашла в российском банке данных о детях-сиротах анкеты четверых несовершеннолетних, вывезенных из Украины Об их украинском происхождении в документах не упомянули. Одному ребенку изменили имя и возраст

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (справа) в Херсонском доме ребенка, 15 мая 2022 года Канал Анны Кузнецовой в Telegram

Журналисты британской газеты Financial Times (FT) личности и местонахождение четверых детей, которых российские власти вывезли из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения войск РФ в страну, а затем отдали на усыновление.

Речь идет о детях в возрасте от восьми до 15 лет, личности которых украинским властям подтвердили их семьи. Их имена не называются. Издание утверждает, что к началу войны эти дети жили в южных и восточных областях Украины, а после российского вторжения «были похищены» из украинских детских домов, а также «разлучены со своими опекунами и родственниками». Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях. Одного ребенка вывезли в аннексированный Россией Крым.

Журналисты нашли анкеты с фотографиями четверых несовершеннолетних на сайте российского проекта «Усыновите.ру», где размещен банк данных о детях-сиротах. Как отмечает FT, проект связан с властями РФ. Один ребенок представлен в анкете под новым российским именем, а его возраст изменен. Имя другого несовершеннолетнего перевели на русский язык. При этом в анкетах ни у одного из них нет упоминаний об их украинском происхождении.

Ранее газета The New York Times обнаружила в российском банке данных о детях-сиротах анкеты 22 воспитанников Херсонского дома ребенка, которых осенью 2022 года представители российских властей вывезли из Херсона. Издание сообщало, что детям также перевели имена с украинского на русский язык, выдали российские документы и отдали на усыновление. В их анкетах тоже ничего не говорилось об их украинском происхождении.

Расследование NYT полностью

The New York Times рассказала, как российские чиновники вывезли из Херсона 46 украинских детей Почти половине из них сделали новые документы. Детей отдали на усыновление в России

Расследование NYT полностью

The New York Times рассказала, как российские чиновники вывезли из Херсона 46 украинских детей Почти половине из них сделали новые документы. Детей отдали на усыновление в России

Опекуны найденных FT детей и власти Украины ранее не знали об их местонахождении. Родители и родственники отказались подробно рассказать журналистам о своей ситуации из опасений, что Россия будет препятствовать возвращению детей домой. Сейчас украинские власти, пишет издание, работают с близкими одного ребенка, идентифицированного журналистами, чтобы вернуть его на родину.

Сколько всего украинских детей были вывезены в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, точно неизвестно. По данным украинских властей, более 19,5 тысячи несовершеннолетних были депортированы или принудительно перемещены. 388 детей удалось вернуть в Украину.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Власти РФ не отрицают, что вывозят детей с оккупированных украинских территорий. При этом они утверждают, что речь идет об эвакуации с целью обеспечения их безопасности.