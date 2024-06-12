Financial Times нашла в российском банке данных о детях-сиротах анкеты четверых несовершеннолетних, вывезенных из Украины Об их украинском происхождении в документах не упомянули. Одному ребенку изменили имя и возраст
Журналисты британской газеты Financial Times (FT) установили личности и местонахождение четверых детей, которых российские власти вывезли из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения войск РФ в страну, а затем отдали на усыновление.
Речь идет о детях в возрасте от восьми до 15 лет, личности которых украинским властям подтвердили их семьи. Их имена не называются. Издание утверждает, что к началу войны эти дети жили в южных и восточных областях Украины, а после российского вторжения «были похищены» из украинских детских домов, а также «разлучены со своими опекунами и родственниками». Сейчас они находятся в Тульской и Оренбургской областях. Одного ребенка вывезли в аннексированный Россией Крым.
Журналисты нашли анкеты с фотографиями четверых несовершеннолетних на сайте российского проекта «Усыновите.ру», где размещен банк данных о детях-сиротах. Как отмечает FT, проект связан с властями РФ. Один ребенок представлен в анкете под новым российским именем, а его возраст изменен. Имя другого несовершеннолетнего перевели на русский язык. При этом в анкетах ни у одного из них нет упоминаний об их украинском происхождении.
Ранее газета The New York Times обнаружила в российском банке данных о детях-сиротах анкеты 22 воспитанников Херсонского дома ребенка, которых осенью 2022 года представители российских властей вывезли из Херсона. Издание сообщало, что детям также перевели имена с украинского на русский язык, выдали российские документы и отдали на усыновление. В их анкетах тоже ничего не говорилось об их украинском происхождении.
Опекуны найденных FT детей и власти Украины ранее не знали об их местонахождении. Родители и родственники отказались подробно рассказать журналистам о своей ситуации из опасений, что Россия будет препятствовать возвращению детей домой. Сейчас украинские власти, пишет издание, работают с близкими одного ребенка, идентифицированного журналистами, чтобы вернуть его на родину.
Сколько всего украинских детей были вывезены в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, точно неизвестно. По данным украинских властей, более 19,5 тысячи несовершеннолетних были депортированы или принудительно перемещены. 388 детей удалось вернуть в Украину.
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.
Власти РФ не отрицают, что вывозят детей с оккупированных украинских территорий. При этом они утверждают, что речь идет об эвакуации с целью обеспечения их безопасности.