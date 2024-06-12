США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра

продолжение Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня

Минфин США опубликовал обновление санкционного списка, в который попали 33 человека и около 300 компаний и организаций — как российских, так и зарубежных, помогающих России обходить уже введенные ранее ограничения.

В числе юрлиц, попавших под ограничения, в списке Минфина есть компании из Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии, Сербии, Южной Африки, ОАЭ, Беларуси и Британских Виргинских островов.

Санкции также введены в отношении нескольких российских финансовых институтов, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке — в частности, Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Профильные телеграм-каналы отмечают, что это грозит изоляцией от долларовой системы — в том числе, остановку торгов долларом, пишет канал «Сам ты инвестор». РБК отмечает, что санкции против Национального клирингового центра делают невозможными биржевые торги долларом и «ставят под вопрос биржевые торги в евро».

Также под ограничения попали страховая компания «Согаз» и «Российская национальная перестраховочная компания».

Более 100 юридических и физических лиц внесены в список в связи с тем, что они занимаются развитием российского энергетического, металлургического и горнодобывающего производства и экспортного потенциала, а также помогают в обходе введенных ранее санкций, поясняет Минфин. Введенные ограничения в том числе призваны повысить риск вторичных санкций для таких компаний.

Кроме того, в список попали более дюжины транснациональных сетей, отмывающих золото для российского производителя; поддерживающих производство беспилотников и закупающих чувствительные и критически важные материалы для российской программы химического и биологического оружия. Введенные санкции также нацелены на ограничение будущих доходов России от сжиженного природного газа, отмечает Минфин.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, введенные ограничения наносят удар по оставшимся у России возможностям получения международных материалов и оборудования, включая зависимость от критически важных поставок из третьих стран. «Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, занимающихся военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам», — говорится в заявлении.

Национальный клиринговый центр выступает посредником в торгах валютой на Мосбирже, и, как пишет профильное Frank Media, полностью обеспечивает проведение валютных торгов на площадке. Его внесение в санкционный список приведет к прекращению организованных торгов валютами из-за невозможности клиринга, отмечает издание. Ни Национальный клиринговый центр, ни Мосбиржа пока не попадали под санкции.

В ноябре 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции против «СПБ Биржи» — основной площадки по торговле иностранными бумагами в России. После этого ее руководитель Роман Горюнов покинул пост гендиректора и председателя совета директоров площадки. Сменивший его Евгений Сердюков объявил, что биржа вынуждена будет радикально изменить стратегию: вместо фокуса на иностранных бумагах сосредоточиться на «торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях» и «развивать проекты на российском финансовом рынке».

введение санкций против «СПБ Биржи»

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