Мосбиржа объявила об остановке торгов долларами и евро с 13 июня

Мосбиржа прекратит торговать долларами и евро с 13 июня. Об этом говорится в сообщении организации.

Сообщение о приостановке торгов последовало за объявлением нового пакета санкций со стороны США. Мосбиржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке, оказались включены в новый санкционный список.

ЦБ РФ, в свою очередь, сообщил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

«Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России», — говорится в сообщении регулятора.

В новый санкционный список США, помимо Мосбиржи, вошли более 300 компаний.

В ноябре 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции против «СПБ Биржи» — основной площадки по торговле иностранными акциями в России. С тех пор на территории РФ фактически невозможна торговля американскими и европейскими ценными бумагами.

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